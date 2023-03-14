Розенбаум поделился новостями о состоянии здоровья

Александр Розенбаум поблагодарил поклонников за заботу
Музыкант Александр Розенбаум прокомментировал сообщения о своей госпитализации. Он сообщил, что с ним все в порядке, но концерт в Братске перенесен.
«К сожалению, выступление в Братске пришлось перенести. В остальном гастрольный график в силе, как, впрочем, и мое здоровье!» —
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