Розенбаум поделился новостями о состоянии здоровья

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Наркологическая клиника
Александр Розенбаум поблагодарил поклонников за заботу Фото:

Музыкант Александр Розенбаум прокомментировал сообщения о своей госпитализации. Он сообщил, что с ним все в порядке, но концерт в Братске перенесен.

«К сожалению, выступление в Братске пришлось перенести. В остальном гастрольный график в силе, как, впрочем, и мое здоровье!» — написал Александр Розенбаум на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он также поблагодарил своих поклонников за поддержку.

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Музыкант Александр Розенбаум прокомментировал сообщения о своей госпитализации. Он сообщил, что с ним все в порядке, но концерт в Братске перенесен. «К сожалению, выступление в Братске пришлось перенести. В остальном гастрольный график в силе, как, впрочем, и мое здоровье!» — написал Александр Розенбаум на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он также поблагодарил своих поклонников за поддержку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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