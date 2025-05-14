Журналист Кремлевского пула оценил шансы появления Путина на переговорах в Стамбуле

Журналист кремлевского пула Александр Юнашев высказал предположение относительно того, отправится ли Владимир Путин в Стамбул для проведения переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его мнению, эта вероятность составляет около 5%.
«Я бы сказал, 95%, что президент [Путин] не будет присутствовать», — написал Юнашев в своем telegram-канале. К такому выводу журналист пришел потому, что, по его мнению, заявления Киева существенно отличаются от дипломатического тона, в то время как Владимир Путин, являясь представителем старой политической школы, придает большое значение элементарной вежливости.
«А еще наш президент — юрист. Несмотря на недавние крики Зеленского о том, что он запретил переговоры с Россией „всем, кроме себя“, Путин наверняка знает, что таких оговорок украинский закон не предусматривает», — сообщил Юнашев.
В качестве примера Юнашев сослался на недавнее высказывание пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, отметившего, что общение с Россией на языке ультиматумов недопустимо. Журналист также обратил внимание на то, что у представителей кремлевского пула пока не изымали заграничные паспорта для оформления выезда в командировку. В то же время он подчеркнул, что до начала переговоров остается еще одни сутки, и ситуация может измениться в любую сторону в достаточно короткие сроки.
Ранее стало известно о том, чего ждет Зеленский от предстоящих переговоров в Стамбуле. Он отметил, что ключевыми целями встречи являются достижение полного прекращения огня, а также проведение обмена всех пленных между сторонами конфликта.
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