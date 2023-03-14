Бастрыкин потребовал доклад о челябинской семье, где падчерица родила от отчима

Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался многодетной семьей из Копейска Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о мерах по защите прав детей в многодетной семье из Копейска (Челябинская область), где падчерица родила ребенка от отчима. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

«Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о ходе процессуальной проверки, а также мерах, принятых к защите законных прав и интересов детей, воспитывающихся в многодетной семье. Сведения о возможном преступлении в отношении несовершеннолетних проверяются», — говорится в сообщении СКР.

Сюжет о многодетной семье из Копейска вышел 14 марта на Первом канале. Снят он был в прошлом году. В студию пришла старшая дочь, которая покинула семью три года назад. Она рассказала, что ее сестра в 17 лет родила ребенка от отчима. Мужчины проживал с матерью девочек, был младше нее на 17 лет, имел судимость. В сожительстве с ним у женщины родилось еще трое детей. Сейчас он находится в местах лишения свободы за изнасилование падчерицы. Мать, которая пришла в студию, обвинила дочь в клевете. На передачу пришла еще одна дочь, которая в 21 год имеет двоих детей: от отчима и нового сожителя матери. Она заступилась за мать. В конце передачи сообщается, что многодетная мать скончалась 22 мая 2022 года. СУ СКР по Челябинской области после выхода сюжета начал проверку.