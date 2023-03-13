Челябинская семья, где дочь родила от сидевшего сожителя матери, пришла на Первый канал

Семья пришла на шоу «Мужское / Женское» на Первом канале Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Семья из Челябинской области, в которой одна из дочерей родила от ранее сидевшего сожителя матери, приняла участие в шоу «Мужское / Женское» на Первом канале. В эфире передачи, которая выйдет в эфир 14 марта, пытались найти способ, чтобы родившийся ребенок рос в нормальной обстановке.

По словам старшей дочери, Ольги, сожитель младше матери на 17 лет, и именно он является отцом ребенка ее сестры. По словам девушки, мужчина ранее отсидел 10 лет за разбой, освободился и стал жить с матерью. При этом мать назвала подозрения дочери выдумкой. Женщина, не стесняясь камер, начала избивать ребенка. За девушку вступилась ведущая Юлия Барановская.

Новоиспеченная мать, родившая от сожителя, была согласна с мнением бабушки своего ребенка. Она просила старшую сестру не лезть в их жизнь и всячески защищала предполагаемого отца. Она также обвинила сестру в сексуальной связи с отчимом.

Развязку в ситуации поставил сам сожитель челябинки. Он признал, что ребенок от него. При этом он утверждает, что сможет обеспечить ему хорошее будущее. Слова мужчины подтвердил тест ДНК, который Барановская отдала старшей дочери для дальнейшего решения проблем в семье.

Общественный деятель Владимир Курский, принимавший участие в съемках, сообщил, что поможет старшей дочери в ее борьбе за семейное счастье. По его словам, он обратится в областную прокуратуру и в органы опеки для поиска решения.