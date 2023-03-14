Специалистам на пермском заводе готовы платить больше, чем руководителям

Специалистам на пермском производстве обещают зарплаты выше, чем у руководителей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Инженерам ООО «Пермские насосы» готовы выплачивать зарплату, превышающую доход руководителей. Эта информация опубликована на сайте компании.

«Вакансия инженер-конструктор. Уровень зарплаты: от 70 тысяч рублей. Вакансия инженер-технолог на механическом производстве. Уровень зарплаты: от 75 рублей», — написано на сайте. При этом мастеру на сборочном производстве (вакансии размещена в категории «Руководители») обещают зарплату от 50 до 70 тысяч рублей на руки.

Инженер технолог первой категории сборочного производства нестандартного насосного оборудования может рассчитывать на зарплату в пермской компании от 60 до 70 тысяч рублей. Специалисту такого же уровня квалификации по техобеспечению и модернизации ремонтного оборудования готовы выплачивать аналогичный гонорар. Специалист по маркетингу будет получать от 45 тысяч рублей, а инженер технолог сборочного производства третьей категории — от 40 тысяч рублей на руки.

О том, что в Перми слесарю готовы платить больше, чем чиновнику-руководителю, URA.RU уже писало. Ранее в прикамской столице были названы самые высокооплачиваемые вакансии. Согласно данным исследования, слесарь может зарабатывать более 100 тысяч рублей. А руководитель отдела в муниципальном учреждении профильного ведомства максимум 62 тысячи.