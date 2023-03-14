14 марта 2023

Специалистам на пермском заводе готовы платить больше, чем руководителям

© Служба новостей «URA.RU»
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Специалистам на пермском производстве обещают зарплаты выше, чем у руководителей Фото:

Инженерам ООО «Пермские насосы» готовы выплачивать зарплату, превышающую доход руководителей. Эта информация опубликована на сайте компании.

«Вакансия инженер-конструктор. Уровень зарплаты: от 70 тысяч рублей. Вакансия инженер-технолог на механическом производстве. Уровень зарплаты: от 75 рублей», — написано на сайте. При этом мастеру на сборочном производстве (вакансии размещена в категории «Руководители») обещают зарплату от 50 до 70 тысяч рублей на руки.

Инженер технолог первой категории сборочного производства нестандартного насосного оборудования может рассчитывать на зарплату в пермской компании от 60 до 70 тысяч рублей. Специалисту такого же уровня квалификации по техобеспечению и модернизации ремонтного оборудования готовы выплачивать аналогичный гонорар. Специалист по маркетингу будет получать от 45 тысяч рублей, а инженер технолог сборочного производства третьей категории — от 40 тысяч рублей на руки.

О том, что в Перми слесарю готовы платить больше, чем чиновнику-руководителю, URA.RU уже писало. Ранее в прикамской столице были названы самые высокооплачиваемые вакансии. Согласно данным исследования, слесарь может зарабатывать более 100 тысяч рублей. А руководитель отдела в муниципальном учреждении профильного ведомства максимум 62 тысячи.

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Инженерам ООО «Пермские насосы» готовы выплачивать зарплату, превышающую доход руководителей. Эта информация опубликована на сайте компании. «Вакансия инженер-конструктор. Уровень зарплаты: от 70 тысяч рублей. Вакансия инженер-технолог на механическом производстве. Уровень зарплаты: от 75 рублей», — написано на сайте. При этом мастеру на сборочном производстве (вакансии размещена в категории «Руководители») обещают зарплату от 50 до 70 тысяч рублей на руки. Инженер технолог первой категории сборочного производства нестандартного насосного оборудования может рассчитывать на зарплату в пермской компании от 60 до 70 тысяч рублей. Специалисту такого же уровня квалификации по техобеспечению и модернизации ремонтного оборудования готовы выплачивать аналогичный гонорар. Специалист по маркетингу будет получать от 45 тысяч рублей, а инженер технолог сборочного производства третьей категории — от 40 тысяч рублей на руки. О том, что в Перми слесарю готовы платить больше, чем чиновнику-руководителю, URA.RU уже писало. Ранее в прикамской столице были названы самые высокооплачиваемые вакансии. Согласно данным исследования, слесарь может зарабатывать более 100 тысяч рублей. А руководитель отдела в муниципальном учреждении профильного ведомства максимум 62 тысячи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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