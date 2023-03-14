14 марта 2023

В Перми покажут спектакли-номинанты на «Золотую маску» на коми-пермяцком языке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация «Золотой маски», спецпремии жюри за балет «Пахита» в Екатеринбургском театре оперы и балета. Екатеринбург, золотая маска
Из Перми «немхат» поедет бороться за «Золотую маску» Фото:

Театральная группировка «немхат» перед отъездом в Москву и Санкт-Петербург покажет в Перми свои спектакли, которые номинированы на премию «Золотая маска». Они прозвучат на коми-пермяцком языке. Об этом сообщается на портале правительства Пермского края.

«С 25 по 30 марта в частной филармонии „Триумф“ состоятся показы спектаклей театральной команды „немхат“: балета „Ой, мороз, мороз“, спектакля „К реке“, оперы „Улетают птицы“», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказывало, что «Коми-пермяцкий проект: „Улетают птицы“. „К реке“» номинирован на главную театральную премию России «Золотая маска». В начале апреля его покажут на сцене Театра Наций в Москве. Спектакль также вошел топ-10 журнала Forbes, который рассказывал о лучших показах «Золотой маски-2023».

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Театральная группировка «немхат» перед отъездом в Москву и Санкт-Петербург покажет в Перми свои спектакли, которые номинированы на премию «Золотая маска». Они прозвучат на коми-пермяцком языке. Об этом сообщается на портале правительства Пермского края. «С 25 по 30 марта в частной филармонии „Триумф“ состоятся показы спектаклей театральной команды „немхат“: балета „Ой, мороз, мороз“, спектакля „К реке“, оперы „Улетают птицы“», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что «Коми-пермяцкий проект: „Улетают птицы“. „К реке“» номинирован на главную театральную премию России «Золотая маска». В начале апреля его покажут на сцене Театра Наций в Москве. Спектакль также вошел топ-10 журнала Forbes, который рассказывал о лучших показах «Золотой маски-2023».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...