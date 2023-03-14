В Перми покажут спектакли-номинанты на «Золотую маску» на коми-пермяцком языке

Театральная группировка «немхат» перед отъездом в Москву и Санкт-Петербург покажет в Перми свои спектакли, которые номинированы на премию «Золотая маска». Они прозвучат на коми-пермяцком языке. Об этом сообщается на портале правительства Пермского края.
«С 25 по 30 марта в частной филармонии „Триумф“ состоятся показы спектаклей театральной команды „немхат“: балета „Ой, мороз, мороз“, спектакля „К реке“, оперы „Улетают птицы“», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU рассказывало, что «Коми-пермяцкий проект: „Улетают птицы“. „К реке“» номинирован на главную театральную премию России «Золотая маска». В начале апреля его покажут на сцене Театра Наций в Москве. Спектакль также вошел топ-10 журнала Forbes, который рассказывал о лучших показах «Золотой маски-2023».
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