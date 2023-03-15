В Екатеринбурге не дали освободиться силовику, при котором до смерти запытали подозреваемого

16 марта 2023 в 11:46 Размер текста - 17 +

Суд направил дело полицейского на новое рассмотрение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полицейский из Владикавказа Спартак Бузоев, которого приговорили к трем годам колонии за то, что он не помог подозреваемому, убитому силовиками, не смог освободиться из колонии условно-досрочно. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Апелляционное производство по апелляционному представлению <…>, которым удовлетворено ходатайство <…> об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, прекращено», — говорится в сообщении суда. На суде кассационной инстанции дело Бузоева и его коллег направили на новое рассмотрение. В суде уточнили, что Бузоев к этому моменту уже находился на свободе, поскольку прокурор подал представление только через два месяца после решения суда. Суд Владикавказа вынес приговор Бузоеву и его коллегам после смерти задержанного Владимира Цкаева. По версии следователей, полицейские Владикавказа надевали ему на голову пакет, выбивая показания по уголовному делу. Впоследствии была доказана непричастность Цкаева к преступлениям, в которых его подозревали.

Полицейский из Владикавказа Спартак Бузоев, которого приговорили к трем годам колонии за то, что он не помог подозреваемому, убитому силовиками, не смог освободиться из колонии условно-досрочно. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Апелляционное производство по апелляционному представлению <…>, которым удовлетворено ходатайство <…> об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, прекращено», — говорится в сообщении суда. На суде кассационной инстанции дело Бузоева и его коллег направили на новое рассмотрение. В суде уточнили, что Бузоев к этому моменту уже находился на свободе, поскольку прокурор подал представление только через два месяца после решения суда. Суд Владикавказа вынес приговор Бузоеву и его коллегам после смерти задержанного Владимира Цкаева. По версии следователей, полицейские Владикавказа надевали ему на голову пакет, выбивая показания по уголовному делу. Впоследствии была доказана непричастность Цкаева к преступлениям, в которых его подозревали.