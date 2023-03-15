В Екатеринбурге не дали освободиться силовику, при котором до смерти запытали подозреваемого

Полицейский из Владикавказа Спартак Бузоев, которого приговорили к трем годам колонии за то, что он не помог подозреваемому, убитому силовиками, не смог освободиться из колонии условно-досрочно. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
«Апелляционное производство по апелляционному представлению <…>, которым удовлетворено ходатайство <…> об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, прекращено», — говорится в сообщении суда. На суде кассационной инстанции дело Бузоева и его коллег направили на новое рассмотрение. В суде уточнили, что Бузоев к этому моменту уже находился на свободе, поскольку прокурор подал представление только через два месяца после решения суда.
Суд Владикавказа вынес приговор Бузоеву и его коллегам после смерти задержанного Владимира Цкаева. По версии следователей, полицейские Владикавказа надевали ему на голову пакет, выбивая показания по уголовному делу. Впоследствии была доказана непричастность Цкаева к преступлениям, в которых его подозревали.
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