15 марта 2023

В Екатеринбурге не дали освободиться силовику, при котором до смерти запытали подозреваемого

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Рудольфу Зайцеву в Тракторозаводском суде. Челябинск, арест, тюрьма, решетка, полиция, суд, клетка, наручники, задержание, заключенный
Суд направил дело полицейского на новое рассмотрение Фото:

Полицейский из Владикавказа Спартак Бузоев, которого приговорили к трем годам колонии за то, что он не помог подозреваемому, убитому силовиками, не смог освободиться из колонии условно-досрочно. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Апелляционное производство по апелляционному представлению <…>, которым удовлетворено ходатайство <…> об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, прекращено», — говорится в сообщении суда. На суде кассационной инстанции дело Бузоева и его коллег направили на новое рассмотрение. В суде уточнили, что Бузоев к этому моменту уже находился на свободе, поскольку прокурор подал представление только через два месяца после решения суда.

Суд Владикавказа вынес приговор Бузоеву и его коллегам после смерти задержанного Владимира Цкаева. По версии следователей, полицейские Владикавказа надевали ему на голову пакет, выбивая показания по уголовному делу. Впоследствии была доказана непричастность Цкаева к преступлениям, в которых его подозревали.

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Полицейский из Владикавказа Спартак Бузоев, которого приговорили к трем годам колонии за то, что он не помог подозреваемому, убитому силовиками, не смог освободиться из колонии условно-досрочно. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Апелляционное производство по апелляционному представлению <…>, которым удовлетворено ходатайство <…> об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, прекращено», — говорится в сообщении суда. На суде кассационной инстанции дело Бузоева и его коллег направили на новое рассмотрение. В суде уточнили, что Бузоев к этому моменту уже находился на свободе, поскольку прокурор подал представление только через два месяца после решения суда. Суд Владикавказа вынес приговор Бузоеву и его коллегам после смерти задержанного Владимира Цкаева. По версии следователей, полицейские Владикавказа надевали ему на голову пакет, выбивая показания по уголовному делу. Впоследствии была доказана непричастность Цкаева к преступлениям, в которых его подозревали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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