Кондуктора придумали хитрую схему, как обмануть екатеринбуржцев

В Екатеринбурге кондуктора продают пассажирам старые билеты и идут на другие хитрости

16 марта 2023 в 15:54 Размер текста - 17 +

Некоторые кондуктора придумывают уловки, чтобы обхитрить пассажиров Фото: Илья Московец © URA.RU Чтобы добавить денег к своей невысокой зарплате, кондуктора продают пассажирам старые билеты, тестовые клочки бумаги или предлагают за некоторую мзду проехать без билета. Об этом URA.RU рассказал сотрудник одного из депо екатеринбургского муниципального унитарного предприятия (ЕМУП) «Городской транспорт». «Один кондуктор у нас торговал тестом печати: это когда на валидаторе катушку меняешь и надо проверить ленту. Там есть функция — „тест печати“: вылезает пятисантиметровый чек с надписью „тест печати, не для продажи“. Так вот он такие за 32 рубля продавал, пока пассажиры не стали жаловаться и его контролеры не поймали», — рассказал собеседник. Некоторые кондуктора, по его словам, «торгуют леваком» — например, продают пассажирам билеты, которые уже были проданы другим и были брошены в салоне. Есть такие, кто предлагает проехать до нужной остановки без билета, но за меньшую сумму — например, за 20 рублей. «Ну или обсчитывают. Был у нас один кадр, при сдаче с тысячи 50-100 рублей в карман к себе клал. Люди разные есть на хитрость. Зарплата у них маленькая, видимо, хоть копейку стараются себе прибавить. Но таких никто не оправдывает, если человек нечист на руку, его на работе не держат», — добавил источник. Из-за низких зарплат на предприятиях «Гортранса» сложился дефицит кондукторов. Особенно тяжелая ситуация в троллейбусном парке. Как сообщало URA.RU, некоторые троллейбусы выходят на маршрут без кондуктора, а оплату с пассажиров берут водители. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы добавить денег к своей невысокой зарплате, кондуктора продают пассажирам старые билеты, тестовые клочки бумаги или предлагают за некоторую мзду проехать без билета. Об этом URA.RU рассказал сотрудник одного из депо екатеринбургского муниципального унитарного предприятия (ЕМУП) «Городской транспорт». «Один кондуктор у нас торговал тестом печати: это когда на валидаторе катушку меняешь и надо проверить ленту. Там есть функция — „тест печати“: вылезает пятисантиметровый чек с надписью „тест печати, не для продажи“. Так вот он такие за 32 рубля продавал, пока пассажиры не стали жаловаться и его контролеры не поймали», — рассказал собеседник. Некоторые кондуктора, по его словам, «торгуют леваком» — например, продают пассажирам билеты, которые уже были проданы другим и были брошены в салоне. Есть такие, кто предлагает проехать до нужной остановки без билета, но за меньшую сумму — например, за 20 рублей. «Ну или обсчитывают. Был у нас один кадр, при сдаче с тысячи 50-100 рублей в карман к себе клал. Люди разные есть на хитрость. Зарплата у них маленькая, видимо, хоть копейку стараются себе прибавить. Но таких никто не оправдывает, если человек нечист на руку, его на работе не держат», — добавил источник. Из-за низких зарплат на предприятиях «Гортранса» сложился дефицит кондукторов. Особенно тяжелая ситуация в троллейбусном парке. Как сообщало URA.RU, некоторые троллейбусы выходят на маршрут без кондуктора, а оплату с пассажиров берут водители.