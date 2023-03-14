Кондукторы уходят с работы из-за низких зарплат и тяжелых условий труда Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В екатеринбургском муниципальном унитарном предприятии (ЕМУП) «Городской транспорт» сложилась критическая ситуация с кондукторами. Больше всего не хватает кадров в троллейбусных парках, откуда массово уходят люди несмотря на недавнее повышение зарплат. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал сотрудник одного из депо.

«По норме часов у кондуктора троллейбуса зарплата 20 тысяч рублей, включая премию. Недавно на предприятии была индексация зарплаты на 11.9 процентов, но кондукторы это не почувствуют никак: оклад повысят, а копейку с проданного билета уменьшат. Мы ждем, что в ближайшее время уволятся еще 5-10% сотрудников. Каждую индексацию одна история — люди обижаются и уходят», — объяснил собеседник.

Еще одной причиной источник назвал давление со стороны контролеров. Последние за каждого обнаруженного безбилетника пишут рапорт, согласно которому кондуктор лишается части премии.

«По сути контролеры не следят за пассажирами и их оплатой, а просто терроризируют кондукторов. Могут рапорт составить из-за билета, у которого надорван уголок. А каждый рапорт — это стресс, люди не выдерживают. Да и отношение со стороны пассажиров не очень — для них во всех бедах кондуктор виноват», — продолжает собеседник.

Наихудшая ситуация сложилась, по его словам, в троллейбусном парке. Там нередко на маршруты выходят троллейбусы без кондукторов, а оплату пассажиры производят у водителя. Так, в троллейбусе № 3 появилось обращение к недовольным пассажирам: «Подумайте: если бы этот водитель не выехал без кондуктора, сколько бы вы еще ожидали транспорт!». Иногда вместо кондуктора на линию выводят другого водителя, чтобы решить проблему.

На трамвайных маршрутах ситуация получше: там как правило один кондуктор обслуживает два вагона. На автобусах дефицита кондукторов, по словам собеседника, пока не наблюдается. «Много и других проблем, из-за которых уходят люди: например, холод в салонах, невозможность посетить туалет. Знакомая кондуктор уволилась и ушла в РЖД проводницей: там тяжелее, но денег больше», — говорит источник.

За комментарием агентство обратилось в «Гортранс», где подтвердили, что на предприятии имеется кадровый дефицит. «Может, специальность сама по себе непопулярная: не все готовы целый день в салоне находиться, с людьми работать. Также повлияла пандемия, работники опасаются заразиться [коронавирусом] при контакте с пассажирами», — предположил замгенерального директора «Гортранса» Андрей Ившин.

Ранее о кадровых проблемах в «Гортрансе» неоднократно заявляло и руководство города. В частности, ими обосновывали увеличение стоимости проезда второй раз за год — в феврале 2023 года.

Нередко в городе встречаются троллейбусы, где за неимением кондуктора оплату билетов принимает водитель Фото: читатель URA.RU