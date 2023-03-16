16 марта 2023

Разведчикам в зоне СВО передали квадрокоптер и сделанное в Перми снаряжение

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, десант, разведчик, спецназ, stock, сбойка
Участники спецоперации получили очередную посылку из Перми Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пермяки передали разведбатальону, который находится в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, квадрокоптер, устройства сброса к нему, а также спецсредства, которые изготовил активист центра «Патриот». Об этом рассказал прикамский боец.

«Передали нашим товарищам из разведывательного батальона планки для крепления спаренных магазинов АК, которые изготовил в Перми наш товарищ из центра „Патриот“, квадрокоптер, а также крепления для сброса и стабилизации „подарков“. Разведчикам очень пригодятся данные устройства. Они будут полезны в работе», — написано в telegram-канале «Прикамские витязи».

О том, что боец из казачьего батальона «Ермак» с позывным «Апостол» сообщил, что планирует замаскировать свою машину сетью, которую изготовили пермяки, URA.RU уже писало. Об этом сообщили в пермской волонтерской организации. Ранее прикамские конвоиры передали деньги на покупку раций для участников спецоперации. Совместно с неравнодушными жителями региона удалось собрать свыше 824 тысяч рублей.

Российские военнослужащие принимают участие в СВО с конца февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, основные цели — это денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь мирным жителям Донбасса.

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Пермяки передали разведбатальону, который находится в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, квадрокоптер, устройства сброса к нему, а также спецсредства, которые изготовил активист центра «Патриот». Об этом рассказал прикамский боец. «Передали нашим товарищам из разведывательного батальона планки для крепления спаренных магазинов АК, которые изготовил в Перми наш товарищ из центра „Патриот“, квадрокоптер, а также крепления для сброса и стабилизации „подарков“. Разведчикам очень пригодятся данные устройства. Они будут полезны в работе», — написано в telegram-канале «Прикамские витязи». О том, что боец из казачьего батальона «Ермак» с позывным «Апостол» сообщил, что планирует замаскировать свою машину сетью, которую изготовили пермяки, URA.RU уже писало. Об этом сообщили в пермской волонтерской организации. Ранее прикамские конвоиры передали деньги на покупку раций для участников спецоперации. Совместно с неравнодушными жителями региона удалось собрать свыше 824 тысяч рублей. Российские военнослужащие принимают участие в СВО с конца февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, основные цели — это денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь мирным жителям Донбасса.
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