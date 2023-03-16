Челябинцы помогут выполнить поручение Путина икрой и муксуном

В области производят в пять раз больше икры для зарыбления, чем требуется региону Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области госкомиссия сосчитала икру для разведения молоди рыб сиговых пород. С ее помощью выполнят поручение президента РФ Владимира Путина об увеличении исчезающей популяции северных рек. Об этом 17 марта URA.RU рассказал начальник отдела рыбоводства и рыболовства регионального минсельхоза Алексей Екимов.

«В инкубационном цехе Чебаркульского рыбзавода сосчитали икру сиговых пород рыбы, которую отправят на восстановление популяции муксуна в северных реках и озерах. На данный момент популяция находится на грани исчезновения», — сообщил URA.RU Екимов.

При инвентаризации насчитали 42 миллиона икринок пеляди и 13,5 миллиона икринок муксуна. Рыбная молодь отправится в устье реки Оби, в Обскую губу, где ее выпустят в воду. Сиговые, как отметил старший госинспектор рыбоохраны Андрей Фролов, мечут икру в ноябре. К марту она созревает. Инкубационный период начинается в мае.

В регионе производится примерно в пять раз больше икры, чем требуется. Из выращиваемого за год миллиарда икринок в водоемы области выпускают 150-200 миллионов. Профицит помогают создать четыре предприятия, где занимаются разведением икры. Рыбзавод Чебаркуля — одно из них. Также икру для компенсационного зарыбления производят Троицкая продовольственная компания, Шершневский рыбопитомник, верхнеуральская компания «Аквакультура». Предприятия имеют цеха, оборудование и маточное стадо.

В 2023 году в регионе рыбу выпустят в Магнитогорское, Шершневское, Троицкое водохранилища, озеро Смолино. Из пород для челябинских водоемов используют тепловодных рыб: сазана, толстолобика, белого амура, судака, щуку и другие виды.

Поручение Путина правительству РФ восстановить рыбные запасы рек Обь-Иртышского бассейна прозвучало в декабре 2022 года. Указание было дано по итогам совещания с молодыми учеными. Документ на сайте Кремля появился в марте 2023 года.