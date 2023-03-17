17 марта 2023
16 марта 2023

Мэр из ХМАО ищет себе помощника

© Служба новостей «URA.RU»
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Трудовая книжка Российской Федерации. Екатеринбург, трудовая книжка, вакансии, трудоустройство, работа
Уровень зарплаты в объявлении не указан Фото:

В администрацию Сургутского района (ХМАО) требуется помощник главы на полный рабочий день. Вакансия размещена на популярном сервисе по поиску работу hh.ru.

«Вакансия помощника главы Сургутского района. Опыт работы: 3-6 лет. Зарплата не указана. Премирование по результатам работы: ежемесячное, ежеквартальное, годовое. Требования: высшее образование, знание форм и методов работы со средствами массовой информации, стрессоустойчивость», — говорится в объявлении.

Данная должность предусматривает выполнение обязанностей, среди которых: планирование и организация рабочего времени главы Сургутского района, а также организация его участия в мероприятиях, заседаниях и совещаниях, проводимых органами государственной власти. Помимо этого, необходимо осуществлять контроль за подготовкой и предоставлением текстов выступлений главы района и по его поручению проводить их анализ. Будущему сотруднику обещают ежегодный отпуск длинной от 46 дней и единоразовая выплата к нему раз в год. Для профессионального развития предусмотрено повышение квалификации не реже чем раз в три года.

Ранее URA.RU сообщало, что чиновнику из ХМАО предлагают зарплату как у разнорабочего. В департаменте проектного управления Югры главному специалисту-эксперту готовы платить от 27 до 38,5 тысяч рублей. При этом, по данным сайта hh.ru, разнорабочий в Ханты-Мансийске может претендовать на зарплату 20-40 тысяч рублей.

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В администрацию Сургутского района (ХМАО) требуется помощник главы на полный рабочий день. Вакансия размещена на популярном сервисе по поиску работу hh.ru. «Вакансия помощника главы Сургутского района. Опыт работы: 3-6 лет. Зарплата не указана. Премирование по результатам работы: ежемесячное, ежеквартальное, годовое. Требования: высшее образование, знание форм и методов работы со средствами массовой информации, стрессоустойчивость», — говорится в объявлении. Данная должность предусматривает выполнение обязанностей, среди которых: планирование и организация рабочего времени главы Сургутского района, а также организация его участия в мероприятиях, заседаниях и совещаниях, проводимых органами государственной власти. Помимо этого, необходимо осуществлять контроль за подготовкой и предоставлением текстов выступлений главы района и по его поручению проводить их анализ. Будущему сотруднику обещают ежегодный отпуск длинной от 46 дней и единоразовая выплата к нему раз в год. Для профессионального развития предусмотрено повышение квалификации не реже чем раз в три года. Ранее URA.RU сообщало, что чиновнику из ХМАО предлагают зарплату как у разнорабочего. В департаменте проектного управления Югры главному специалисту-эксперту готовы платить от 27 до 38,5 тысяч рублей. При этом, по данным сайта hh.ru, разнорабочий в Ханты-Мансийске может претендовать на зарплату 20-40 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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