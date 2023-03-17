Мэр из ХМАО ищет себе помощника

18 марта 2023 в 07:05 Размер текста - 17 +

Уровень зарплаты в объявлении не указан Фото: Анна Майорова © URA.RU В администрацию Сургутского района (ХМАО) требуется помощник главы на полный рабочий день. Вакансия размещена на популярном сервисе по поиску работу hh.ru. «Вакансия помощника главы Сургутского района. Опыт работы: 3-6 лет. Зарплата не указана. Премирование по результатам работы: ежемесячное, ежеквартальное, годовое. Требования: высшее образование, знание форм и методов работы со средствами массовой информации, стрессоустойчивость», — говорится в объявлении. Данная должность предусматривает выполнение обязанностей, среди которых: планирование и организация рабочего времени главы Сургутского района, а также организация его участия в мероприятиях, заседаниях и совещаниях, проводимых органами государственной власти. Помимо этого, необходимо осуществлять контроль за подготовкой и предоставлением текстов выступлений главы района и по его поручению проводить их анализ. Будущему сотруднику обещают ежегодный отпуск длинной от 46 дней и единоразовая выплата к нему раз в год. Для профессионального развития предусмотрено повышение квалификации не реже чем раз в три года. Ранее URA.RU сообщало, что чиновнику из ХМАО предлагают зарплату как у разнорабочего. В департаменте проектного управления Югры главному специалисту-эксперту готовы платить от 27 до 38,5 тысяч рублей. При этом, по данным сайта hh.ru, разнорабочий в Ханты-Мансийске может претендовать на зарплату 20-40 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В администрацию Сургутского района (ХМАО) требуется помощник главы на полный рабочий день. Вакансия размещена на популярном сервисе по поиску работу hh.ru. «Вакансия помощника главы Сургутского района. Опыт работы: 3-6 лет. Зарплата не указана. Премирование по результатам работы: ежемесячное, ежеквартальное, годовое. Требования: высшее образование, знание форм и методов работы со средствами массовой информации, стрессоустойчивость», — говорится в объявлении. Данная должность предусматривает выполнение обязанностей, среди которых: планирование и организация рабочего времени главы Сургутского района, а также организация его участия в мероприятиях, заседаниях и совещаниях, проводимых органами государственной власти. Помимо этого, необходимо осуществлять контроль за подготовкой и предоставлением текстов выступлений главы района и по его поручению проводить их анализ. Будущему сотруднику обещают ежегодный отпуск длинной от 46 дней и единоразовая выплата к нему раз в год. Для профессионального развития предусмотрено повышение квалификации не реже чем раз в три года. Ранее URA.RU сообщало, что чиновнику из ХМАО предлагают зарплату как у разнорабочего. В департаменте проектного управления Югры главному специалисту-эксперту готовы платить от 27 до 38,5 тысяч рублей. При этом, по данным сайта hh.ru, разнорабочий в Ханты-Мансийске может претендовать на зарплату 20-40 тысяч рублей.