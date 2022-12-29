Чиновник в ХМАО будет получать зарплату как у разнорабочего

30 декабря 2022 в 06:44 Размер текста - 17 +

Главному специалисту-эксперту в департаменте проектного управления ХМАО готовы платить от 27 до 38,5 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В департаменте проектного управления ХМАО главному специалисту-эксперту готовы платить от 27 до 38,5 тысяч рублей. Вакансия опубликована на портале «Госслужба». При этом, по данным сайта hh.ru, разнорабочий в Ханты-Мансийске может претендовать на зарплату 20-40 тысяч рублей. «Главный специалист-эксперт. Тип объявления: вакансия для включения в резерв. Зарплата от 27 000 до 38 500 рублей», — указано в вакансии. У кандидата должно быть высшее образование. Стаж работы по специальности не требуется. Работодатель обещает предоставление соцпакета и ненормированный рабочий день. Полный список требований, контакты для связи и должностные обязанности указаны на портале. Ранее сообщалось, что правительство ХМАО запускает новую систему оплаты труда для чиновников, которая заработает с января 2023 года. Одна из главных причин для ее внедрения — дефицит кадров. В декабре открыто более 300 вакансий.

В департаменте проектного управления ХМАО главному специалисту-эксперту готовы платить от 27 до 38,5 тысяч рублей. Вакансия опубликована на портале «Госслужба». При этом, по данным сайта hh.ru, разнорабочий в Ханты-Мансийске может претендовать на зарплату 20-40 тысяч рублей. «Главный специалист-эксперт. Тип объявления: вакансия для включения в резерв. Зарплата от 27 000 до 38 500 рублей», — указано в вакансии. У кандидата должно быть высшее образование. Стаж работы по специальности не требуется. Работодатель обещает предоставление соцпакета и ненормированный рабочий день. Полный список требований, контакты для связи и должностные обязанности указаны на портале. Ранее сообщалось, что правительство ХМАО запускает новую систему оплаты труда для чиновников, которая заработает с января 2023 года. Одна из главных причин для ее внедрения — дефицит кадров. В декабре открыто более 300 вакансий.