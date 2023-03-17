Самолеты Utair задерживаются с прибытием в аэропорт Сургута. Скрин

18 марта 2023 в 13:43 Размер текста - 17 +

Самолеты авиакомпании Utair из Москвы, Уфы и Еревана прибудут в Сургут с опозданием Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Москве, Уфе и Ереване задерживаются вылеты самолетов авиакомпании Utair до Сургута. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта имени Салманова. «Рейс ЮТ295 из Москвы (Внуково), прибытие в Сургут в 16:35 задержан. Рейс UT712 из Еревана, прибытие в Сургут в 16:55 задержан. Рейс ЮТ104 из Уфы, прибытие в Сургут в 17:20 задержан», — сообщается на онлайн-табло сургутского аэропорта. По информации онлайн-табло московского аэропорта «Внуково», задержка рейса до Сургута связана с поздним прибытием воздушного судна. Онлайн-табло аэропорта Уфы сообщает, что на указанный рейс идет регистрация пассажиров. С чем связана задержка в аэропорту Еревана, оперативно выяснить не удалось. Фото: скан с онлайн-табло сургутского аэропорта имени Салманова

В Москве, Уфе и Ереване задерживаются вылеты самолетов авиакомпании Utair до Сургута. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта имени Салманова. «Рейс ЮТ295 из Москвы (Внуково), прибытие в Сургут в 16:35 задержан. Рейс UT712 из Еревана, прибытие в Сургут в 16:55 задержан. Рейс ЮТ104 из Уфы, прибытие в Сургут в 17:20 задержан», — сообщается на онлайн-табло сургутского аэропорта. По информации онлайн-табло московского аэропорта «Внуково», задержка рейса до Сургута связана с поздним прибытием воздушного судна. Онлайн-табло аэропорта Уфы сообщает, что на указанный рейс идет регистрация пассажиров. С чем связана задержка в аэропорту Еревана, оперативно выяснить не удалось.