В Москве, Уфе и Ереване задерживаются вылеты самолетов авиакомпании Utair до Сургута. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта имени Салманова.
«Рейс ЮТ295 из Москвы (Внуково), прибытие в Сургут в 16:35 задержан. Рейс UT712 из Еревана, прибытие в Сургут в 16:55 задержан. Рейс ЮТ104 из Уфы, прибытие в Сургут в 17:20 задержан», — сообщается на онлайн-табло сургутского аэропорта.
По информации онлайн-табло московского аэропорта «Внуково», задержка рейса до Сургута связана с поздним прибытием воздушного судна. Онлайн-табло аэропорта Уфы сообщает, что на указанный рейс идет регистрация пассажиров. С чем связана задержка в аэропорту Еревана, оперативно выяснить не удалось.
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