17 марта 2023
16 марта 2023

Самолеты Utair задерживаются с прибытием в аэропорт Сургута. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолеты авиакомпании Utair из Москвы, Уфы и Еревана прибудут в Сургут с опозданием Фото:

В Москве, Уфе и Ереване задерживаются вылеты самолетов авиакомпании Utair до Сургута. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта имени Салманова.

«Рейс ЮТ295 из Москвы (Внуково), прибытие в Сургут в 16:35 задержан. Рейс UT712 из Еревана, прибытие в Сургут в 16:55 задержан. Рейс ЮТ104 из Уфы, прибытие в Сургут в 17:20 задержан», — сообщается на онлайн-табло сургутского аэропорта.

По информации онлайн-табло московского аэропорта «Внуково», задержка рейса до Сургута связана с поздним прибытием воздушного судна. Онлайн-табло аэропорта Уфы сообщает, что на указанный рейс идет регистрация пассажиров. С чем связана задержка в аэропорту Еревана, оперативно выяснить не удалось.

Фото:

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В Москве, Уфе и Ереване задерживаются вылеты самолетов авиакомпании Utair до Сургута. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта имени Салманова. «Рейс ЮТ295 из Москвы (Внуково), прибытие в Сургут в 16:35 задержан. Рейс UT712 из Еревана, прибытие в Сургут в 16:55 задержан. Рейс ЮТ104 из Уфы, прибытие в Сургут в 17:20 задержан», — сообщается на онлайн-табло сургутского аэропорта. По информации онлайн-табло московского аэропорта «Внуково», задержка рейса до Сургута связана с поздним прибытием воздушного судна. Онлайн-табло аэропорта Уфы сообщает, что на указанный рейс идет регистрация пассажиров. С чем связана задержка в аэропорту Еревана, оперативно выяснить не удалось.
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© Служба новостей «URA.RU»
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