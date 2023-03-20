Челябинский депутат Госдумы предложила ввести наказание за русофобию

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова предложила запретить понятие «русофобия». По мнению политика, за нее следует ввести ответственность.
«Разработала с экспертами законопроект, которым предлагается закрепить в законодательстве понятие „русофобия“ и ввести за нее ответственность. Тема чрезвычайно важная. Участившиеся случаи проявления русофобии, предвзятого и враждебного отношения к русским и русскому языку вызывают негативную реакцию общественности и требуют реакцию со стороны властей», — заявила Лантратова в своем telegram-канале.
Депутат готова представить свои наработки и присоединиться к рабочей группе вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, которая занимается проработкой этой темы. Лантратова видит проблему в отсутствии понятия «русофобия». Одним из первых шагов она выделила закрепление в законах спецсостава преступления и административного нарушения за публичное распространение русофобии и призывам к ее проявлению.
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