В украинских telegram-каналах начали публиковать факты об опасности обедненного урана Фото: Министерство обороны Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Британские и украинские власти собираются пожертвовать украинским народом в угоду собственным амбициям. Для этого они убеждают украинских солдат в безопасности применения боеприпасов с обедненным ураном, о намерении поставить которые Лондон заявил 20 марта. Об этом сообщили в украинских telegram-каналах, публикуя факты о радиоактивном металле.

«Обедненный уран (DU) является загрязнителем окружающей среды, который попадает в окружающую среду в основном в результате военной деятельности», — цитирует украинский telegram-канал «Открытая Украина» статью из медицинского сервиса «Pub Med». В публикации канала отмечается, что попытки Минобороны Британии и украинского центра информационно-психологических операций (ЦИПСО) успокоить население и убедить в безопасности обедненного урана являются циничной и наглой ложью.

Авторы статьи обращают внимание, что обедненный уран сильно загрязняет окружающую среду. Он не такой токсичный, как природный уран, тем не менее сохраняет всю химическую токсичность.

Когда обедненный уран используется в военных целях, он попадает в природу в больших количествах, а оттуда — в человеческий организм. Особенно сильно металл действует на почки, вызывая некроз тканей. Существуют американские исследования, которые доказывают, что урановая пыль легко проникает в человеческий организм.

Такие боеприпасы войска НАТО применяли на территории бывшей Югославии. По всей Европе проходили судебные процессы, в результате которых солдаты, взаимодействовавшие с боеприпасами, получили компенсации. Они часто страдали от онкологических заболеваний, появившихся в результате контакта с металлом. Особенного много дел было заслушано в Италии. В юридической практике появилось особое направление, защищающее интересы всех пострадавших от таких боеприпасов.

Итальянская судмедэкспертиза также установила связь между участившимися случаями онкозаболеваний и применением урановых боеприпасов среди граждан Сербии. От имени пострадавших были поданы иски в адрес НАТО, но надежды на их удовлетворение немного.

Ранее Минобороны Великобритании заявило, что собирается передать боеприпасы с сердечниками из обедненного урана Украине. Они способны пробивать броню более 500 миллиметров с расстояния более 2 километров. В Великобритании утверждают, что обедненный уран не радиоактивен. В Белом доме заявили, что это обычное вооружение.