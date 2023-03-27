Нижнетагильские силовики раскрыли подробности ДТП с участием полицейского УАЗика

Нижнетагильское МВД: 62-летний мужчина въехал в полицейскую машину

28 марта 2023 в 00:28 Размер текста - 17 +

Авария произошла днем 27 марта, пострадавших нет Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 62-летний водитель Chevrolet Klan, двигаясь по улице Газетная, решил перестроиться и врезался в полицейский УАЗ, сообщили URA.RU в МУ МВД «Нижнетагильское». ДТП произошло днем 27 марта. «Автоинспекторы выяснили, что 62-летний гражданин, находясь за рулем иномарки, перестраиваясь, врезался в УАЗ», — говорится в сообщении. За рулем служебной машины находился 23-летний водитель. ДТП произошло 27 марта в 11 часов дня у дома №65 по улице Газетная, сообщили в ведомстве. После аварии полицейскую машину забрал эвакуатор. Сотрудники правоохранительных органов и водитель иномарки в ДТП не пострадали.

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 62-летний водитель Chevrolet Klan, двигаясь по улице Газетная, решил перестроиться и врезался в полицейский УАЗ, сообщили URA.RU в МУ МВД «Нижнетагильское». ДТП произошло днем 27 марта. «Автоинспекторы выяснили, что 62-летний гражданин, находясь за рулем иномарки, перестраиваясь, врезался в УАЗ», — говорится в сообщении. За рулем служебной машины находился 23-летний водитель. ДТП произошло 27 марта в 11 часов дня у дома №65 по улице Газетная, сообщили в ведомстве. После аварии полицейскую машину забрал эвакуатор. Сотрудники правоохранительных органов и водитель иномарки в ДТП не пострадали.