27 марта 2023

Нижнетагильские силовики раскрыли подробности ДТП с участием полицейского УАЗика

Нижнетагильское МВД: 62-летний мужчина въехал в полицейскую машину
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Оса, полицейский уаз, отдел полиции
Авария произошла днем 27 марта, пострадавших нет Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 62-летний водитель Chevrolet Klan, двигаясь по улице Газетная, решил перестроиться и врезался в полицейский УАЗ, сообщили URA.RU в МУ МВД «Нижнетагильское». ДТП произошло днем 27 марта.

«Автоинспекторы выяснили, что 62-летний гражданин, находясь за рулем иномарки, перестраиваясь, врезался в УАЗ», — говорится в сообщении. За рулем служебной машины находился 23-летний водитель.

ДТП произошло 27 марта в 11 часов дня у дома №65 по улице Газетная, сообщили в ведомстве. После аварии полицейскую машину забрал эвакуатор. Сотрудники правоохранительных органов и водитель иномарки в ДТП не пострадали.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 62-летний водитель Chevrolet Klan, двигаясь по улице Газетная, решил перестроиться и врезался в полицейский УАЗ, сообщили URA.RU в МУ МВД «Нижнетагильское». ДТП произошло днем 27 марта. «Автоинспекторы выяснили, что 62-летний гражданин, находясь за рулем иномарки, перестраиваясь, врезался в УАЗ», — говорится в сообщении. За рулем служебной машины находился 23-летний водитель. ДТП произошло 27 марта в 11 часов дня у дома №65 по улице Газетная, сообщили в ведомстве. После аварии полицейскую машину забрал эвакуатор. Сотрудники правоохранительных органов и водитель иномарки в ДТП не пострадали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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