Нижнетагильские силовики раскрыли подробности ДТП с участием полицейского УАЗика

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 62-летний водитель Chevrolet Klan, двигаясь по улице Газетная, решил перестроиться и врезался в полицейский УАЗ, сообщили URA.RU в МУ МВД «Нижнетагильское». ДТП произошло днем 27 марта.
«Автоинспекторы выяснили, что 62-летний гражданин, находясь за рулем иномарки, перестраиваясь, врезался в УАЗ», — говорится в сообщении. За рулем служебной машины находился 23-летний водитель.
ДТП произошло 27 марта в 11 часов дня у дома №65 по улице Газетная, сообщили в ведомстве. После аварии полицейскую машину забрал эвакуатор. Сотрудники правоохранительных органов и водитель иномарки в ДТП не пострадали.
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