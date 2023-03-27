В Нижнем Тагиле полицейский УАЗ попал в ДТП. Видео

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Город. Курган, зима, машина полиции, полицейская машина, ппс, полиция, патруль полиции
ДТП с участием полицейской машины произошло днем 27 марта Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) полицейский УАЗ попал в аварию на улице Газетной, сообщил очевидец. Инцидент произошел днем 27 марта.

«Сегодня полицейская машина попала в ДТП. Авария произошла около 12:00 на Газетной», — пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил», ссылаясь на очевидца.

Транспортное средство после аварии забрал эвакуатор. Сотрудники правоохранительных органов в ДТП не пострадали, сообщили URA.RU в МУ МВД «Нижнетагильское». В ведомстве обещали позднее рассказать подробности этого происшествия.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) полицейский УАЗ попал в аварию на улице Газетной, сообщил очевидец. Инцидент произошел днем 27 марта. «Сегодня полицейская машина попала в ДТП. Авария произошла около 12:00 на Газетной», — пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил», ссылаясь на очевидца. Транспортное средство после аварии забрал эвакуатор. Сотрудники правоохранительных органов в ДТП не пострадали, сообщили URA.RU в МУ МВД «Нижнетагильское». В ведомстве обещали позднее рассказать подробности этого происшествия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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