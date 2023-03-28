Вице-премьер Украины устроила истерику из-за украинских детей, вывезенных из зоны СВО

Вице-премьер Украины Ирина Верещук устроила истерику из-за детей-сирот, вывезенных из зоны СВО в России ради их же блага. Свое недовольство она высказала в соцсети.
«В очередной раз напоминаю всем российским так называемым „приемным родителям“ и „опекунам“: вам рано или поздно придется отвечать… Ваши личности не являются большим секретом ни для украинских, ни для международных правоохранительных органов», — написала Верещук в своем telegram-канале.
Ранее президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по выявлению и поддержке в новых регионах РФ детей, оставшихся без попечения родителей. После этого непризнанная Россией досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) в Гааге выдала ордеры на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Спустя некоторое время Ирина Верещук обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой и Марии Львовой-Беловой с просьбой предоставить списки детей-сирот, проживающих в новых российских регионах, пишет МК. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Россия вернет украинских детей на Украину только тогда, когда там будут созданы для них и остальных мирных граждан безопасные условия.
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Вице-премьер Украины Ирина Верещук устроила истерику из-за детей-сирот, вывезенных из зоны СВО в России ради их же блага. Свое недовольство она высказала в соцсети. «В очередной раз напоминаю всем российским так называемым „приемным родителям“ и „опекунам“: вам рано или поздно придется отвечать… Ваши личности не являются большим секретом ни для украинских, ни для международных правоохранительных органов», — написала Верещук в своем telegram-канале. Ранее президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по выявлению и поддержке в новых регионах РФ детей, оставшихся без попечения родителей. После этого непризнанная Россией досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) в Гааге выдала ордеры на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Спустя некоторое время Ирина Верещук обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой и Марии Львовой-Беловой с просьбой предоставить списки детей-сирот, проживающих в новых российских регионах, пишет МК. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Россия вернет украинских детей на Украину только тогда, когда там будут созданы для них и остальных мирных граждан безопасные условия.