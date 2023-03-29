29 марта 2023

Освобожденного экс-мэра Ройзмана* готовятся встречать сторонники. Видео

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Задержание Евгения Ройзмана и заседание в Ленинском райсуде. Екатеринбург, ройзман евгений
Ройзмана задержали 16 марта и арестовали на 14 суток Фото:

В Екатеринбурге возле спецприемника на Елизаветинском шоссе, 19 начала собираться толпа журналистов и соратников бывшего мэра города Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом). Сегодня днем политика должны освободить спустя две недели ареста. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Потихоньку подъезжают журналисты и друзья Ройзмана. Полиция дежурит на месте с 11 утра и даже раньше», — сообщает корреспондент.

Ранее Ройзман был арестован на 14 суток за публикацию экстремистской символики в соцсети «ВКонтакте». Экс-политика задержали 16 марта из-за подозрений в публичной демонстрации запрещенных в России материалов. Защита экс-мэра выступила против его этапирования в Москву, по итогу дело будут рассматривать в Екатеринбурге.

*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

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В Екатеринбурге возле спецприемника на Елизаветинском шоссе, 19 начала собираться толпа журналистов и соратников бывшего мэра города Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом). Сегодня днем политика должны освободить спустя две недели ареста. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Потихоньку подъезжают журналисты и друзья Ройзмана. Полиция дежурит на месте с 11 утра и даже раньше», — сообщает корреспондент. Ранее Ройзман был арестован на 14 суток за публикацию экстремистской символики в соцсети «ВКонтакте». Экс-политика задержали 16 марта из-за подозрений в публичной демонстрации запрещенных в России материалов. Защита экс-мэра выступила против его этапирования в Москву, по итогу дело будут рассматривать в Екатеринбурге. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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