Освобожденного экс-мэра Ройзмана* готовятся встречать сторонники. Видео

30 марта 2023 в 11:45 Размер текста - 17 +

Ройзмана задержали 16 марта и арестовали на 14 суток Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге возле спецприемника на Елизаветинском шоссе, 19 начала собираться толпа журналистов и соратников бывшего мэра города Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом). Сегодня днем политика должны освободить спустя две недели ареста. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Потихоньку подъезжают журналисты и друзья Ройзмана. Полиция дежурит на месте с 11 утра и даже раньше», — сообщает корреспондент. Ранее Ройзман был арестован на 14 суток за публикацию экстремистской символики в соцсети «ВКонтакте». Экс-политика задержали 16 марта из-за подозрений в публичной демонстрации запрещенных в России материалов. Защита экс-мэра выступила против его этапирования в Москву, по итогу дело будут рассматривать в Екатеринбурге. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

В Екатеринбурге возле спецприемника на Елизаветинском шоссе, 19 начала собираться толпа журналистов и соратников бывшего мэра города Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом). Сегодня днем политика должны освободить спустя две недели ареста. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Потихоньку подъезжают журналисты и друзья Ройзмана. Полиция дежурит на месте с 11 утра и даже раньше», — сообщает корреспондент. Ранее Ройзман был арестован на 14 суток за публикацию экстремистской символики в соцсети «ВКонтакте». Экс-политика задержали 16 марта из-за подозрений в публичной демонстрации запрещенных в России материалов. Защита экс-мэра выступила против его этапирования в Москву, по итогу дело будут рассматривать в Екатеринбурге. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов