Экс-соратник предсказал Ройзману* судьбу Навального

30 марта 2023 в 12:57 Размер текста - 17 +

Когда-то Кабанов (слева) и Ройзман* были хорошими товарищами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) ожидает реальный срок и такая же судьба, как и у заключенного блогера-оппозиционера Алексея Навального. От него откажутся все, кто за ним стоял, — таким мнением с URA.RU поделился экс-соратник Ройзмана по фонду «Город без наркотиков» Андрей Кабанов. «Его посадят, и посадят надолго, я уверен в этом. Когда арестовали Навального, он первое что сказал? «Никогда я не думал, что в этой стране меня арестуют». А потом один известный человек сказал: «Крыша протекла». Те, кто за ним [Навальным] стоят, от него отказываются. Так же и у Ройзмана произойдет: те, кто за ним стоят, в один прекрасный момент вытрут руки и скажут — «ну все, давай», — считает Кабанов. По его убеждению, Ройзман даже стремится получить срок. «Может, спецслужбам нужен свой человек в зоне, в тюрьме, может, он там будет полезнее для тех, кто за ним стоит», — предполагает его бывший соратник. «Все ореолы, которые над ним были, уже упали в грязь, Женьку выучили все. В свое время, будучи в Фонде и Госдуме, он топил против гомосексуалистов. Был такой брутальный, патриот. А потом переобулся, его изо всех партий выгнали, и стал либерастом, стал защищать педерастов и лесбиянок. Где деньги, там и Женька», — рассуждает Андрей Кабанов. Центральная московская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Ройзмана по уголовному делу о дискредитации армии. По этой статье ему грозит до трех лет колонии. Предполагалось, что рассмотрение дела пройдет в Москве, однако адвокат экс-политика Владислав Идамжапов сообщил URA.RU, что его клиента будут судить в Октябрьском районном суде Екатеринбурга. Сегодня Ройзман вышел из ИВС после 14-дневного ареста. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) ожидает реальный срок и такая же судьба, как и у заключенного блогера-оппозиционера Алексея Навального. От него откажутся все, кто за ним стоял, — таким мнением с URA.RU поделился экс-соратник Ройзмана по фонду «Город без наркотиков» Андрей Кабанов. «Его посадят, и посадят надолго, я уверен в этом. Когда арестовали Навального, он первое что сказал? «Никогда я не думал, что в этой стране меня арестуют». А потом один известный человек сказал: «Крыша протекла». Те, кто за ним [Навальным] стоят, от него отказываются. Так же и у Ройзмана произойдет: те, кто за ним стоят, в один прекрасный момент вытрут руки и скажут — «ну все, давай», — считает Кабанов. По его убеждению, Ройзман даже стремится получить срок. «Может, спецслужбам нужен свой человек в зоне, в тюрьме, может, он там будет полезнее для тех, кто за ним стоит», — предполагает его бывший соратник. «Все ореолы, которые над ним были, уже упали в грязь, Женьку выучили все. В свое время, будучи в Фонде и Госдуме, он топил против гомосексуалистов. Был такой брутальный, патриот. А потом переобулся, его изо всех партий выгнали, и стал либерастом, стал защищать педерастов и лесбиянок. Где деньги, там и Женька», — рассуждает Андрей Кабанов. Центральная московская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Ройзмана по уголовному делу о дискредитации армии. По этой статье ему грозит до трех лет колонии. Предполагалось, что рассмотрение дела пройдет в Москве, однако адвокат экс-политика Владислав Идамжапов сообщил URA.RU, что его клиента будут судить в Октябрьском районном суде Екатеринбурга. Сегодня Ройзман вышел из ИВС после 14-дневного ареста. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.