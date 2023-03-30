Жена экс-мэра Ройзмана* показала, чем занялся ее муж после освобождения. Фото

Экс-мэр Ройзман* вернулся домой и устроил встречу с котами

30 марта 2023 в 20:20 Размер текста - 17 +

Евгения Ройзмана (признан иностранным агентом) освободили из спецприемника днем 30 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом) после освобождения вернулся домой и устроил сеанс объятий со своими котами. Фотографией в социальных сетях поделилась супруга экс-главы города Юлия Крутеева. «Дождались», — коротко подписала фото Крутеева. Судя по снимкам, бывший мэр Екатеринбурга находится в хорошем расположении духа после своего освобождения. Ройзман был освобожден из спецприемника днем 30 марта. Туда его поместили на 14 суток за публичную демонстрацию запрещенной символики. Экс-мэра задержали 16 марта из-за подозрений в публичной демонстрации запрещенных в России материалов. По словам Ройзмана, он не до конца понимает, почему стал фигурантом уголовного дела. Также политик признался, что не собирается покидать Россию. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов Судя по фото, Ройзман соскучился по своим домашним питомцам Фото: социальные сети Юлии Крутеевой

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом) после освобождения вернулся домой и устроил сеанс объятий со своими котами. Фотографией в социальных сетях поделилась супруга экс-главы города Юлия Крутеева. «Дождались», — коротко подписала фото Крутеева. Судя по снимкам, бывший мэр Екатеринбурга находится в хорошем расположении духа после своего освобождения. Ройзман был освобожден из спецприемника днем 30 марта. Туда его поместили на 14 суток за публичную демонстрацию запрещенной символики. Экс-мэра задержали 16 марта из-за подозрений в публичной демонстрации запрещенных в России материалов. По словам Ройзмана, он не до конца понимает, почему стал фигурантом уголовного дела. Также политик признался, что не собирается покидать Россию. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов