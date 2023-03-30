Жена экс-мэра Ройзмана* показала, чем занялся ее муж после освобождения. Фото

Экс-мэр Ройзман* вернулся домой и устроил встречу с котами
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгения Ройзмана (признан иностранным агентом) освободили из спецприемника днем 30 марта
Евгения Ройзмана (признан иностранным агентом) освободили из спецприемника днем 30 марта Фото:

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом) после освобождения вернулся домой и устроил сеанс объятий со своими котами. Фотографией в социальных сетях поделилась супруга экс-главы города Юлия Крутеева.

«Дождались», — коротко подписала фото Крутеева. Судя по снимкам, бывший мэр Екатеринбурга находится в хорошем расположении духа после своего освобождения.

Ройзман был освобожден из спецприемника днем 30 марта. Туда его поместили на 14 суток за публичную демонстрацию запрещенной символики. Экс-мэра задержали 16 марта из-за подозрений в публичной демонстрации запрещенных в России материалов. По словам Ройзмана, он не до конца понимает, почему стал фигурантом уголовного дела. Также политик признался, что не собирается покидать Россию.

*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

Судя по фото, Ройзман соскучился по своим домашним питомцам
Судя по фото, Ройзман соскучился по своим домашним питомцам
Фото:

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Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом) после освобождения вернулся домой и устроил сеанс объятий со своими котами. Фотографией в социальных сетях поделилась супруга экс-главы города Юлия Крутеева. «Дождались», — коротко подписала фото Крутеева. Судя по снимкам, бывший мэр Екатеринбурга находится в хорошем расположении духа после своего освобождения. Ройзман был освобожден из спецприемника днем 30 марта. Туда его поместили на 14 суток за публичную демонстрацию запрещенной символики. Экс-мэра задержали 16 марта из-за подозрений в публичной демонстрации запрещенных в России материалов. По словам Ройзмана, он не до конца понимает, почему стал фигурантом уголовного дела. Также политик признался, что не собирается покидать Россию. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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