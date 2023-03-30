Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом) после освобождения вернулся домой и устроил сеанс объятий со своими котами. Фотографией в социальных сетях поделилась супруга экс-главы города Юлия Крутеева.
«Дождались», — коротко подписала фото Крутеева. Судя по снимкам, бывший мэр Екатеринбурга находится в хорошем расположении духа после своего освобождения.
Ройзман был освобожден из спецприемника днем 30 марта. Туда его поместили на 14 суток за публичную демонстрацию запрещенной символики. Экс-мэра задержали 16 марта из-за подозрений в публичной демонстрации запрещенных в России материалов. По словам Ройзмана, он не до конца понимает, почему стал фигурантом уголовного дела. Также политик признался, что не собирается покидать Россию.
*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
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