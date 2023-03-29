Ройзман* высказался по поводу возбужденного в отношении него уголовного дела

Вышедший из ИВС после 14 суток административного ареста экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом) заявил журналистам, что не до конца понимает, почему стал фигурантом уголовного дела. По его мнению, обвинение не было конкретизировано.
«Не конкретизировано обвинение. Я не до конца понимаю, в чем меня обвиняют. Я признаю события. Все, что я говорил — я говорил», — заявил Ройзман журналистам.
По словам экс-мэра, в сказанном он не видит криминала. «Но у меня нет никаких иллюзий», — резюмировал он.
Сегодня, 30 марта, экс-мэр Екатеринбурга вышел из изолятора временного содержания, где отбывал наказание за публичную демонстрацию запрещенной символики. Задержан он был 16 марта.
*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
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