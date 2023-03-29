29 марта 2023

Ройзман* высказался по поводу возбужденного в отношении него уголовного дела

Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман* не понял, в чем его обвиняют
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Мера пресечения по Евгению Ройзману. Екатеринбург , ройзман евгений
По словам экс-мэра Екатеринбурга, иллюзий по делу у него нет Фото:
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Дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о дискредитации армии

Вышедший из ИВС после 14 суток административного ареста экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом) заявил журналистам, что не до конца понимает, почему стал фигурантом уголовного дела. По его мнению, обвинение не было конкретизировано.

«Не конкретизировано обвинение. Я не до конца понимаю, в чем меня обвиняют. Я признаю события. Все, что я говорил — я говорил», — заявил Ройзман журналистам.

По словам экс-мэра, в сказанном он не видит криминала. «Но у меня нет никаких иллюзий», — резюмировал он.

Сегодня, 30 марта, экс-мэр Екатеринбурга вышел из изолятора временного содержания, где отбывал наказание за публичную демонстрацию запрещенной символики. Задержан он был 16 марта.

*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

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Вышедший из ИВС после 14 суток административного ареста экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом) заявил журналистам, что не до конца понимает, почему стал фигурантом уголовного дела. По его мнению, обвинение не было конкретизировано. «Не конкретизировано обвинение. Я не до конца понимаю, в чем меня обвиняют. Я признаю события. Все, что я говорил — я говорил», — заявил Ройзман журналистам. По словам экс-мэра, в сказанном он не видит криминала. «Но у меня нет никаких иллюзий», — резюмировал он. Сегодня, 30 марта, экс-мэр Екатеринбурга вышел из изолятора временного содержания, где отбывал наказание за публичную демонстрацию запрещенной символики. Задержан он был 16 марта. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
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