Мужчина пропал 14 марта 2023 года
В селе Балтым ГО Верхняя Пышма (Свердловская область) пропал 44-летний Алексей Солин. Его местонахождение неизвестно с середины марта 2023 года, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Свердловской области.
«С 14 марта 2023 года его местонахождение неизвестно. Приметы Алексея Солина: рост 178 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые, глаза голубые. Был одет в черную куртку, черные спортивные штаны, черные кроссовки», — рассказали на странице «ЛизаАлерт» Свердловской области «Вконтакте».
Приметы пропавшего 14 марта Алексея Солина
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