31 марта 2023

В Свердловской области ищут пропавшего 44-летнего мужчину. Фото

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Разное. Курган , горе, безработица, одиночество, печаль, мужчина, безработный
Мужчина пропал 14 марта 2023 года Фото:

В селе Балтым ГО Верхняя Пышма (Свердловская область) пропал 44-летний Алексей Солин. Его местонахождение неизвестно с середины марта 2023 года, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Свердловской области.

«С 14 марта 2023 года его местонахождение неизвестно. Приметы Алексея Солина: рост 178 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые, глаза голубые. Был одет в черную куртку, черные спортивные штаны, черные кроссовки», — рассказали на странице «ЛизаАлерт» Свердловской области «Вконтакте».

Приметы пропавшего 14 марта Алексея Солина
Приметы пропавшего 14 марта Алексея Солина
Фото:

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В селе Балтым ГО Верхняя Пышма (Свердловская область) пропал 44-летний Алексей Солин. Его местонахождение неизвестно с середины марта 2023 года, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Свердловской области. «С 14 марта 2023 года его местонахождение неизвестно. Приметы Алексея Солина: рост 178 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые, глаза голубые. Был одет в черную куртку, черные спортивные штаны, черные кроссовки», — рассказали на странице «ЛизаАлерт» Свердловской области «Вконтакте».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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