01 апреля 2023
31 марта 2023

В Пермском крае женщина погибла при пожаре в дачном доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на ул.Уральской 110. Пермь, мчс, пожар, чп, огнеборцы, пожарные, пч
В тушении пожара принимали участие 23 человека личного состава и пять единиц техники Фото:

Прикамские спасатели обнаружили погибшую женщину при пожаре в частном доме СНТ «Лесной». Сообщение о возгорании пожарные получили вечером 1 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Было установлено, что происходит горение дачного дома. Огонь перекинулся на соседний дом и автомобиль. К сожалению, на пожаре есть погибший и травмированный — обе женщины», — указано в ведомственном telegram-канале.

Ликвидировать возгорание пожарным удалось в 22:47. Сейчас обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.

Ранее URA.RU писало, что при пожаре в жилом доме по улице Ольховская в Перми погибла женщина. Тогда горели бытовые вещи в одной из квартир.

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Прикамские спасатели обнаружили погибшую женщину при пожаре в частном доме СНТ «Лесной». Сообщение о возгорании пожарные получили вечером 1 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Было установлено, что происходит горение дачного дома. Огонь перекинулся на соседний дом и автомобиль. К сожалению, на пожаре есть погибший и травмированный — обе женщины», — указано в ведомственном telegram-канале. Ликвидировать возгорание пожарным удалось в 22:47. Сейчас обстоятельства и причины инцидента устанавливаются. Ранее URA.RU писало, что при пожаре в жилом доме по улице Ольховская в Перми погибла женщина. Тогда горели бытовые вещи в одной из квартир.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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