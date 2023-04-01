В Пермском крае женщина погибла при пожаре в дачном доме

Прикамские спасатели обнаружили погибшую женщину при пожаре в частном доме СНТ «Лесной». Сообщение о возгорании пожарные получили вечером 1 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«Было установлено, что происходит горение дачного дома. Огонь перекинулся на соседний дом и автомобиль. К сожалению, на пожаре есть погибший и травмированный — обе женщины», — указано в ведомственном telegram-канале.
Ликвидировать возгорание пожарным удалось в 22:47. Сейчас обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.
Ранее URA.RU писало, что при пожаре в жилом доме по улице Ольховская в Перми погибла женщина. Тогда горели бытовые вещи в одной из квартир.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.