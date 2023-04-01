В Пермском крае женщина погибла при пожаре в дачном доме

02 апреля 2023 в 13:02 Размер текста - 17 +

В тушении пожара принимали участие 23 человека личного состава и пять единиц техники Фото: Сергей Русанов © URA.RU Прикамские спасатели обнаружили погибшую женщину при пожаре в частном доме СНТ «Лесной». Сообщение о возгорании пожарные получили вечером 1 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Было установлено, что происходит горение дачного дома. Огонь перекинулся на соседний дом и автомобиль. К сожалению, на пожаре есть погибший и травмированный — обе женщины», — указано в ведомственном telegram-канале. Ликвидировать возгорание пожарным удалось в 22:47. Сейчас обстоятельства и причины инцидента устанавливаются. Ранее URA.RU писало, что при пожаре в жилом доме по улице Ольховская в Перми погибла женщина. Тогда горели бытовые вещи в одной из квартир.

Прикамские спасатели обнаружили погибшую женщину при пожаре в частном доме СНТ «Лесной». Сообщение о возгорании пожарные получили вечером 1 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Было установлено, что происходит горение дачного дома. Огонь перекинулся на соседний дом и автомобиль. К сожалению, на пожаре есть погибший и травмированный — обе женщины», — указано в ведомственном telegram-канале. Ликвидировать возгорание пожарным удалось в 22:47. Сейчас обстоятельства и причины инцидента устанавливаются. Ранее URA.RU писало, что при пожаре в жилом доме по улице Ольховская в Перми погибла женщина. Тогда горели бытовые вещи в одной из квартир.