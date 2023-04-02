02 апреля 2023
01 апреля 2023

Екатеринбуржец избил мужчину до потери сознания

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
По словам очевидцев, пострадавшего пытались привести в чувство, но он не реагировал Фото:

В Екатеринбурге один из мужчин избил оппонента до потери сознания. Об этом рассказали очевидцы в соцсети.

«Один упал в результате драки и не встает. Мужчину пытались привести в чувства окружающие, но он не реагирует. У него из головы течет кровь, вызвали скорую», — передает слова очевидца telegram-канал «Безумный Екб|Новости Екатеринбурга».

Инцидент произошел примерно в 19 часов 3 апреля возле дома на улице Бебеля, 170. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что агрессивный екатеринбуржец напал на незнакомца, который перепутал подъезды и пытался зайти в чужую квартиру. Пострадавшего госпитализировали с ушибом головного мозга, переломом скулы, а позже мужчина впал в кому.

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В Екатеринбурге один из мужчин избил оппонента до потери сознания. Об этом рассказали очевидцы в соцсети. «Один упал в результате драки и не встает. Мужчину пытались привести в чувства окружающие, но он не реагирует. У него из головы течет кровь, вызвали скорую», — передает слова очевидца telegram-канал «Безумный Екб|Новости Екатеринбурга». Инцидент произошел примерно в 19 часов 3 апреля возле дома на улице Бебеля, 170. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что агрессивный екатеринбуржец напал на незнакомца, который перепутал подъезды и пытался зайти в чужую квартиру. Пострадавшего госпитализировали с ушибом головного мозга, переломом скулы, а позже мужчина впал в кому.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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