Екатеринбуржец избил мужчину до потери сознания

03 апреля 2023 в 05:41 Размер текста - 17 +

По словам очевидцев, пострадавшего пытались привести в чувство, но он не реагировал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге один из мужчин избил оппонента до потери сознания. Об этом рассказали очевидцы в соцсети. «Один упал в результате драки и не встает. Мужчину пытались привести в чувства окружающие, но он не реагирует. У него из головы течет кровь, вызвали скорую», — передает слова очевидца telegram-канал «Безумный Екб|Новости Екатеринбурга». Инцидент произошел примерно в 19 часов 3 апреля возле дома на улице Бебеля, 170. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что агрессивный екатеринбуржец напал на незнакомца, который перепутал подъезды и пытался зайти в чужую квартиру. Пострадавшего госпитализировали с ушибом головного мозга, переломом скулы, а позже мужчина впал в кому.

В Екатеринбурге один из мужчин избил оппонента до потери сознания. Об этом рассказали очевидцы в соцсети. «Один упал в результате драки и не встает. Мужчину пытались привести в чувства окружающие, но он не реагирует. У него из головы течет кровь, вызвали скорую», — передает слова очевидца telegram-канал «Безумный Екб|Новости Екатеринбурга». Инцидент произошел примерно в 19 часов 3 апреля возле дома на улице Бебеля, 170. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что агрессивный екатеринбуржец напал на незнакомца, который перепутал подъезды и пытался зайти в чужую квартиру. Пострадавшего госпитализировали с ушибом головного мозга, переломом скулы, а позже мужчина впал в кому.