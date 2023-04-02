Пермская таможня совместно с УФСБ по Пермскому краю предотвратила контрабанду магазинов от автомата Калашникова в США. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Пермской таможни.
«Четыре адресованные в США посылки с 18 магазинами для автомата Калашникова перехватили пермские таможенники совместно с УФСБ России по Пермскому краю», — рассказали в таможне. Пермяк, отправлявший посылки, указал в декларации, что в посылке находятся пластиковые коробки.
По закону, отправка комплектующих к продукции военного назначения и их пересылка физическими лицами за границу запрещена. Против пермяка возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда иного вооружения). Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы и до 1 млн рублей штрафа.
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