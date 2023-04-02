02 апреля 2023

Пермский школьник рассказал, зачем с другом уплыл на льдине

Пермские школьники сами откололи льдину, на которой дрейфовали по Каме
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники дрейфовали на льдине вдоль набережной Камы Фото:

Подростки из Перми сами откололи льдину, потому что хотели на ней поплавать. Об этом один из них рассказал в беседе с URA.RU на условиях анонимности.

Видео с дрейфующими на льдине подростками появилось в соцсетях 2 апреля. «Сначала мы баловались, потом решили на льдинах поплавать. Откололи одну и поплыли», — признался школьник.

Очевидцы произошедшего сообщили об этом в экстренные службы, но школьникам удалось выбраться на берег до приезда спасателей. Ранее URA.RU сообщало, что силовики инициировали проверку после ЧП со школьниками на льдине.

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Подростки из Перми сами откололи льдину, потому что хотели на ней поплавать. Об этом один из них рассказал в беседе с URA.RU на условиях анонимности. Видео с дрейфующими на льдине подростками появилось в соцсетях 2 апреля. «Сначала мы баловались, потом решили на льдинах поплавать. Откололи одну и поплыли», — признался школьник. Очевидцы произошедшего сообщили об этом в экстренные службы, но школьникам удалось выбраться на берег до приезда спасателей. Ранее URA.RU сообщало, что силовики инициировали проверку после ЧП со школьниками на льдине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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