Акционеры скандального пермского завода просят у ЦБ защиты от силовиков

04 апреля 2023 в 04:28 Размер текста - 17 +

В прошлом году сделка по приватизации СМЗ в 1990-х годах была признана незаконной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Акционеры АО «Соликамский магниевый завод», владеющие небольшим пакетом (миноритарии), попросили у Центробанка защиты от возможного изъятия ценных бумаг. С таким требованием в суд в рамках дела о незаконной приватизации компании обратилась прокуратура Пермского края. «Под нависающей угрозой принудительного изъятия собственности оказались более 1500 акционеров АО „Соликамский магниевый завод“ (СМЗ). Мы просим Банк России оказать активное содействие в судебном процессе и выступить на стороне всех миноритариев с целью недопущения нарушения наших прав», — пишут акционеры в обращении к ЦБ, его цитируют «Ведомости». Приватизацию производства, проведенную в 1990-х годах, признали незаконной весной 2022 года. Генпрокуратура добилась в суде передачи 89,4% акций СМЗ под контроль государства. Иск рассматривался Арбитражным судом Пермского края. Ответчиками тогда выступали четыре основных акционера предприятия, и миноритариев к делу не привлекали до августа, когда были затронуты интересы 517 акционеров. В январе текущего года силовики направили в суд уточненный иск. Согласно документу, в списке значатся 1668 ответчиков. Миноритарии настаивают на том, что не имеют отношения к приватизации СМЗ в конце прошлого столетия.

Акционеры АО «Соликамский магниевый завод», владеющие небольшим пакетом (миноритарии), попросили у Центробанка защиты от возможного изъятия ценных бумаг. С таким требованием в суд в рамках дела о незаконной приватизации компании обратилась прокуратура Пермского края. «Под нависающей угрозой принудительного изъятия собственности оказались более 1500 акционеров АО „Соликамский магниевый завод“ (СМЗ). Мы просим Банк России оказать активное содействие в судебном процессе и выступить на стороне всех миноритариев с целью недопущения нарушения наших прав», — пишут акционеры в обращении к ЦБ, его цитируют «Ведомости». Приватизацию производства, проведенную в 1990-х годах, признали незаконной весной 2022 года. Генпрокуратура добилась в суде передачи 89,4% акций СМЗ под контроль государства. Иск рассматривался Арбитражным судом Пермского края. Ответчиками тогда выступали четыре основных акционера предприятия, и миноритариев к делу не привлекали до августа, когда были затронуты интересы 517 акционеров. В январе текущего года силовики направили в суд уточненный иск. Согласно документу, в списке значатся 1668 ответчиков. Миноритарии настаивают на том, что не имеют отношения к приватизации СМЗ в конце прошлого столетия.