Девочка, выпавшая из окна в Екатеринбурге, жила под тотальным контролем родителей

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Местные жители рассказали, что родители строго относились к своей дочери Фото:

Девочка-подросток, выпавшая из окна на улице Пехотинцев, 4к1 в Екатеринбурге, жила в семье, в которой родители устроили тотальный контроль за своим ребенком и следили за квартирой через видеокамеры. Об этом рассказали знакомые погибшей.

«Инга (имя изменено) жила в плохой семье. Ей запрещали с кем-то общаться, гулять. Ее вообще очень сильно контролировали, каждый шаг отслеживали», — приводит слова знакомых портал Е1.

По их данным, в квартире, где жила девочка, были установлены камеры — во всех помещениях, кроме туалета. Во время поздних возвращений домой ее строго отчитывали, рассказали знакомые.

В распоряжении URA.RU не оказалось контактов родителей погибшей. Редакция готова предоставить им возможность высказаться.

Утром 3 апреля очевидцы нашли тело девочки под окнами дома на Пехотинцев, 4к1. Место происшествия оцепляли до выяснения обстоятельств инцидента.

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Девочка-подросток, выпавшая из окна на улице Пехотинцев, 4к1 в Екатеринбурге, жила в семье, в которой родители устроили тотальный контроль за своим ребенком и следили за квартирой через видеокамеры. Об этом рассказали знакомые погибшей. «Инга (имя изменено) жила в плохой семье. Ей запрещали с кем-то общаться, гулять. Ее вообще очень сильно контролировали, каждый шаг отслеживали», — приводит слова знакомых портал Е1. По их данным, в квартире, где жила девочка, были установлены камеры — во всех помещениях, кроме туалета. Во время поздних возвращений домой ее строго отчитывали, рассказали знакомые. В распоряжении URA.RU не оказалось контактов родителей погибшей. Редакция готова предоставить им возможность высказаться. Утром 3 апреля очевидцы нашли тело девочки под окнами дома на Пехотинцев, 4к1. Место происшествия оцепляли до выяснения обстоятельств инцидента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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