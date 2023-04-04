Девочка, выпавшая из окна в Екатеринбурге, жила под тотальным контролем родителей

Местные жители рассказали, что родители строго относились к своей дочери Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Девочка-подросток, выпавшая из окна на улице Пехотинцев, 4к1 в Екатеринбурге, жила в семье, в которой родители устроили тотальный контроль за своим ребенком и следили за квартирой через видеокамеры. Об этом рассказали знакомые погибшей.

«Инга (имя изменено) жила в плохой семье. Ей запрещали с кем-то общаться, гулять. Ее вообще очень сильно контролировали, каждый шаг отслеживали», — приводит слова знакомых портал Е1.

По их данным, в квартире, где жила девочка, были установлены камеры — во всех помещениях, кроме туалета. Во время поздних возвращений домой ее строго отчитывали, рассказали знакомые.

В распоряжении URA.RU не оказалось контактов родителей погибшей. Редакция готова предоставить им возможность высказаться.

Утром 3 апреля очевидцы нашли тело девочки под окнами дома на Пехотинцев, 4к1. Место происшествия оцепляли до выяснения обстоятельств инцидента.