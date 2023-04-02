В Екатеринбурге нашли труп в луже крови

Силовики пока не огласили причину смерти мужчины
Около дома на улице Пехотинцев, 4к1 в Екатеринбурге местные жители нашли тело человека, лежащего в луже своей крови. Об этом сообщили читатели URA.RU.
«Примерно в 08:10 выхожу из подъезда, там лежит труп в луже крови, накрытый простыней. На тот момент ни полиции, ни скорой еще не было, не знаю, приехали ли сейчас. Выглядит ужасно, очень тяжело смотреть», — рассказал собеседник агентства. Причины смерти человека пока неизвестны.
URA.RU направило запрос представителю СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил.
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