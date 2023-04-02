В Екатеринбурге нашли труп в луже крови

03 апреля 2023 в 09:22 Размер текста - 17 +

Силовики пока не огласили причину смерти мужчины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Около дома на улице Пехотинцев, 4к1 в Екатеринбурге местные жители нашли тело человека, лежащего в луже своей крови. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Примерно в 08:10 выхожу из подъезда, там лежит труп в луже крови, накрытый простыней. На тот момент ни полиции, ни скорой еще не было, не знаю, приехали ли сейчас. Выглядит ужасно, очень тяжело смотреть», — рассказал собеседник агентства. Причины смерти человека пока неизвестны. URA.RU направило запрос представителю СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил.

Около дома на улице Пехотинцев, 4к1 в Екатеринбурге местные жители нашли тело человека, лежащего в луже своей крови. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Примерно в 08:10 выхожу из подъезда, там лежит труп в луже крови, накрытый простыней. На тот момент ни полиции, ни скорой еще не было, не знаю, приехали ли сейчас. Выглядит ужасно, очень тяжело смотреть», — рассказал собеседник агентства. Причины смерти человека пока неизвестны. URA.RU направило запрос представителю СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил.