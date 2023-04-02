02 апреля 2023
01 апреля 2023

В Екатеринбурге нашли труп в луже крови

© Служба новостей «URA.RU»
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День Уральского поля. Курган, полицейский, полиция
Силовики пока не огласили причину смерти мужчины Фото:

Около дома на улице Пехотинцев, 4к1 в Екатеринбурге местные жители нашли тело человека, лежащего в луже своей крови. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«Примерно в 08:10 выхожу из подъезда, там лежит труп в луже крови, накрытый простыней. На тот момент ни полиции, ни скорой еще не было, не знаю, приехали ли сейчас. Выглядит ужасно, очень тяжело смотреть», — рассказал собеседник агентства. Причины смерти человека пока неизвестны.

URA.RU направило запрос представителю СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил.

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Около дома на улице Пехотинцев, 4к1 в Екатеринбурге местные жители нашли тело человека, лежащего в луже своей крови. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Примерно в 08:10 выхожу из подъезда, там лежит труп в луже крови, накрытый простыней. На тот момент ни полиции, ни скорой еще не было, не знаю, приехали ли сейчас. Выглядит ужасно, очень тяжело смотреть», — рассказал собеседник агентства. Причины смерти человека пока неизвестны. URA.RU направило запрос представителю СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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