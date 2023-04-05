Пермяк предлагал детям прокатиться с ним на машине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителей Березников (Пермский край) напугал мужчина, который стоял на улице и предлагал детям прокатиться на автомобиле. Информацию о мужчине и его фотографию местные жители опубликовали в сообществе «ЧП Березники» в социальной сети «ВКонтакте».

«Будьте осторожнее и берегите детей! Мужчина стоял около магазина „Спутник“ по улице Ермака и спрашивал у детей, сколько им лет, не хотят ли они прокатиться с ним на машине», — написал автор поста.

В комментариях к посту возмущенные жители высказывали предложения собраться всем вместе и найти его. «Парни, у кого есть информация по этому человеку? Соберемся и задержим его», — пишет Алексей Ильиных. Также пермяки отметили, что это уже не первый случай, когда мужчина подходит к незнакомым детям и странно себя ведет. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.