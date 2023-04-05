05 апреля 2023

Пермяков напугал мужчина, пристающий к детям на улице. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, пешеходный переход, водитель, дети, школьники, дорога, машина
Пермяк предлагал детям прокатиться с ним на машине Фото:

Жителей Березников (Пермский край) напугал мужчина, который стоял на улице и предлагал детям прокатиться на автомобиле. Информацию о мужчине и его фотографию местные жители опубликовали в сообществе «ЧП Березники» в социальной сети «ВКонтакте».

«Будьте осторожнее и берегите детей! Мужчина стоял около магазина „Спутник“ по улице Ермака и спрашивал у детей, сколько им лет, не хотят ли они прокатиться с ним на машине», — написал автор поста.

В комментариях к посту возмущенные жители высказывали предложения собраться всем вместе и найти его. «Парни, у кого есть информация по этому человеку? Соберемся и задержим его», — пишет Алексей Ильиных. Также пермяки отметили, что это уже не первый случай, когда мужчина подходит к незнакомым детям и странно себя ведет. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

Местным жителям удалось сфотографировать странного мужчину
Местным жителям удалось сфотографировать странного мужчину
Фото:

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Жителей Березников (Пермский край) напугал мужчина, который стоял на улице и предлагал детям прокатиться на автомобиле. Информацию о мужчине и его фотографию местные жители опубликовали в сообществе «ЧП Березники» в социальной сети «ВКонтакте». «Будьте осторожнее и берегите детей! Мужчина стоял около магазина „Спутник“ по улице Ермака и спрашивал у детей, сколько им лет, не хотят ли они прокатиться с ним на машине», — написал автор поста. В комментариях к посту возмущенные жители высказывали предложения собраться всем вместе и найти его. «Парни, у кого есть информация по этому человеку? Соберемся и задержим его», — пишет Алексей Ильиных. Также пермяки отметили, что это уже не первый случай, когда мужчина подходит к незнакомым детям и странно себя ведет. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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