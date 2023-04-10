Как сообщают очевидцы, огонь в гаражном кооперативе виден издалека
В Челябинске пожар в гаражном кооперативе «Первоозерный» на улице Хохрякова. Информация об этом распространяется в соцсетях.
«В районе Первоозерного горит камыш. Угрозы нет», — ответили на запрос корреспондента URA.RU о пожаре в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
ГСК расположен на улице Хохрякова
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