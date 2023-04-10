В Челябинске начался пожар в гаражном кооперативе на Первом озере. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар. Тюмень, пожар, огонь, горящий дом
Как сообщают очевидцы, огонь в гаражном кооперативе виден издалека Фото:

В Челябинске пожар в гаражном кооперативе «Первоозерный» на улице Хохрякова. Информация об этом распространяется в соцсетях.

«В районе Первоозерного горит камыш. Угрозы нет», — ответили на запрос корреспондента URA.RU о пожаре в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

ГСК расположен на улице Хохрякова
ГСК расположен на улице Хохрякова

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В Челябинске пожар в гаражном кооперативе «Первоозерный» на улице Хохрякова. Информация об этом распространяется в соцсетях. «В районе Первоозерного горит камыш. Угрозы нет», — ответили на запрос корреспондента URA.RU о пожаре в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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