Свердловчане в три раза чаще стали интересоваться китайскими машинами

Особенно жители региона интересуются марками Jac и Geely Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В марте 2023 года интерес жителей Свердловской области к китайским машинам оказался в три раза выше, чем в марте прошлого года. Чаще всего свердловчане интересуются марками Jac и Geely, рассказали URA.RU в пресс-службе компании «МегаФон».

«В марте 2023 года трафик на официальные сайты китайских производителей вырос на три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выводы основаны на анализе обезличенной информации пользовательских обращений к 20 тематическим интернет-площадкам», — рассказали в компании.

Семикратное увеличение трафика зафиксировали по отношению к модельному ряду Jac и Geely. В 4,5 раза вырос интерес к бренду Dongfeng, в 2,5 раза — к Foton. Также свердловчане интересуются новым «Москвичом» — область заняла шестое место среди регионов России по вниманию к отечественному бренду. Кроме того, эксперты «МегаФона» фиксируют увеличение трафика на 42% на порталы, где продают подержанные автомобили.