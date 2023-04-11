Свердловчане в три раза чаще стали интересоваться китайскими машинами

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Московский Международный Автосалон (ММАС-2016). Москва, geely
Особенно жители региона интересуются марками Jac и Geely Фото:

В марте 2023 года интерес жителей Свердловской области к китайским машинам оказался в три раза выше, чем в марте прошлого года. Чаще всего свердловчане интересуются марками Jac и Geely, рассказали URA.RU в пресс-службе компании «МегаФон».

«В марте 2023 года трафик на официальные сайты китайских производителей вырос на три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выводы основаны на анализе обезличенной информации пользовательских обращений к 20 тематическим интернет-площадкам», — рассказали в компании.

Семикратное увеличение трафика зафиксировали по отношению к модельному ряду Jac и Geely. В 4,5 раза вырос интерес к бренду Dongfeng, в 2,5 раза — к Foton. Также свердловчане интересуются новым «Москвичом» — область заняла шестое место среди регионов России по вниманию к отечественному бренду. Кроме того, эксперты «МегаФона» фиксируют увеличение трафика на 42% на порталы, где продают подержанные автомобили.

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В марте 2023 года интерес жителей Свердловской области к китайским машинам оказался в три раза выше, чем в марте прошлого года. Чаще всего свердловчане интересуются марками Jac и Geely, рассказали URA.RU в пресс-службе компании «МегаФон». «В марте 2023 года трафик на официальные сайты китайских производителей вырос на три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выводы основаны на анализе обезличенной информации пользовательских обращений к 20 тематическим интернет-площадкам», — рассказали в компании. Семикратное увеличение трафика зафиксировали по отношению к модельному ряду Jac и Geely. В 4,5 раза вырос интерес к бренду Dongfeng, в 2,5 раза — к Foton. Также свердловчане интересуются новым «Москвичом» — область заняла шестое место среди регионов России по вниманию к отечественному бренду. Кроме того, эксперты «МегаФона» фиксируют увеличение трафика на 42% на порталы, где продают подержанные автомобили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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