Уральский фармзавод Малика Гайсина просит повысить цены на лекарства

Фармацевтический завод «Уралбиофарм», принадлежащий бизнесмену Малику Гайсину, попросил министерства повысить цены на дешевые препараты. Максимальную цену на них устанавливает государство, при этом себестоимость многих препаратов растет, и заводу становится просто невыгодно их производить. Об этом в беседе с URA.RU рассказала главный технолог «Уралбиофарм» Марина Чижова.
«Мы попросили повысить цены для дешевых препаратов, потому что реальная себестоимость большей части лекарств из перечня жизненно-необходимых превышает зарегистрированные цены, и нам приходится отказываться от их производства», — рассказала Чижова. В 2022 году «Уралбиофарм» перестал выпускать парацетамол из-за того, что сырье подорожало вдвое, а упаковка — в полтора раза.
Представитель фармацевтического завода рассказала о проблеме чиновникам свердловских министерств здравоохранения, инвестиций и развития, промышленности и науки. Там пообещали передать данные на уровень федерации — в Минздрав и Росздравнадзор, чтобы специалисты ведомств могли выступить с соответствующей законодательной инициативой.
«Уралбиофарм» производит 44 препарата, объем выпуска — 200 тысяч блистеров в год. Согласно данным сервиса раскрытия информации СБИС, генеральным директором компании является бизнесмен Малик Гайсин. В марте он был задержан по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа — предприниматель также владеет заводом «Исеть». Как сообщал источник агентства, претензии к бизнесмену могли возникнуть из-за того, что он предпочел частные заказы гособоронзаказу.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.