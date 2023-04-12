Силовики предупредили о фейковом пожаре в Свердловской области

Спасатели МЧС опровергли данные о пожаре в свердловской деревне Зарубина
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Пожар в Чистопрудном. Курган, пожар, лесные пожары, дым, чистопрудное
В деревне Зарубина пожара нет, сообщили спасатели Фото:

В соцсетях распространяется фейк о пожаре в свердловской деревне Зарубина, который, якобы по сообщениям очевидцев, заволокло дымом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«Внимание, фейк! В ряде telegram-каналов появилась информация о пожаре в деревне Зарубина, сопровождающаяся видео с сильным задымлением», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.

Там подчеркнули, что силовики проверили информацию и пришли к выводу, что в соцсетях распространяется фейк. В деревне, где, по словам очевидцев, начался пожар, никаких сообщений силовикам о возгорании не поступало. Местные власти также опровергли информацию о происшествии.

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В соцсетях распространяется фейк о пожаре в свердловской деревне Зарубина, который, якобы по сообщениям очевидцев, заволокло дымом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «Внимание, фейк! В ряде telegram-каналов появилась информация о пожаре в деревне Зарубина, сопровождающаяся видео с сильным задымлением», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Там подчеркнули, что силовики проверили информацию и пришли к выводу, что в соцсетях распространяется фейк. В деревне, где, по словам очевидцев, начался пожар, никаких сообщений силовикам о возгорании не поступало. Местные власти также опровергли информацию о происшествии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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