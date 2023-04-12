Силовики предупредили о фейковом пожаре в Свердловской области

Спасатели МЧС опровергли данные о пожаре в свердловской деревне Зарубина

В деревне Зарубина пожара нет, сообщили спасатели Фото: Екатерина Сычкова

В соцсетях распространяется фейк о пожаре в свердловской деревне Зарубина, который, якобы по сообщениям очевидцев, заволокло дымом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«Внимание, фейк! В ряде telegram-каналов появилась информация о пожаре в деревне Зарубина, сопровождающаяся видео с сильным задымлением», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.

Там подчеркнули, что силовики проверили информацию и пришли к выводу, что в соцсетях распространяется фейк. В деревне, где, по словам очевидцев, начался пожар, никаких сообщений силовикам о возгорании не поступало. Местные власти также опровергли информацию о происшествии.