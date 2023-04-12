Пермские родители раскритиковали цифровизацию школьного образования

Пермские родители опасаются массовой цифровизации школьного обучения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Родители пермских школьников раскритиковали массовую цифровизацию системы образования. Свои опасения по этой проблеме они высказали в комментариях на странице министерства образования и науки Пермского края в соцсети «ВКонтакте».

«В школах происходит постепенная замена реального образования виртуальным. Замена учителя цифровыми технологиями приведет к снижению качества знаний у детей. Это же суррогатное обучение», — рассказала в комментарии жительница Перми в паблике министерства образования.

Родители пояснили в комментариях, что цифровое суррогатное обучение школьников несет в себе угрозу будущему детей. В современных условиях надо поддержать учителей, которые стоят с указкой у доски. По мнению родителей опытные педагоги реально учат детей, опираясь на проверенные временем традиционные методики.

Представители минобра Пермского края ответили обеспокоенным родителям в комментарии на странице ведомства «ВКонтакте», что настоящего педагога не заменит никакой компьютер. Речь идет о дополнительных цифровых инструментах, которые помогают делать учебный процесс увлекательнее и познавательнее. Робототехника, 3д-технологии и многое другое прочно вошли в современную реальность. Поэтому учителя и должны овладеть всем этим.

Ранее URA.RU писало, что по мнению родителей пермских школьников современные общеобразовательные учреждения хуже всего развивают критическое мышление и практические навыки у детей. Чаще всего качеством образования были недовольны родители старшеклассников.