Пермяки назвали самую скучную работу

Пермяки назвали профессию, в которой чаще всего страдают от синдрома хронической скуки. По мнению жителей краевой столицы, самая скучная работа — у охранников. Таким исследованием с URA.RU поделились аналитики сервиса Superjob.
«По мнению пермяков, самая скучная работа — у охранников. Их назвали 17% опрошенных. Также скучными считаются профессии бухгалтеров (12%) и продавцов (11%). Охранники и продавцы действительно часто жалуются, что испытывают скуку каждый день (18 и 12% соответственно), а вот большая часть бухгалтеров (66%), напротив, считают, что никогда не скучают», — сообщается в исследовании.
Также скучной ежедневная работа кажется 15% операторов кол-центров, 16% сисадминов и каждому пятому офис-менеджеру. Больше всего тех, кто не знает, что такое синдром хронической скуки, среди учителей (77%), воспитателей (64%), а также врачей (55%).
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