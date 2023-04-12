Пермяки назвали самую скучную работу

Аналитики Superjob: самой скучной пермяки считают профессию охранника

13 апреля 2023 в 10:56 Размер текста - 17 +

Охранники чаще всего жалуются на скуку во время рабочей смены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермяки назвали профессию, в которой чаще всего страдают от синдрома хронической скуки. По мнению жителей краевой столицы, самая скучная работа — у охранников. Таким исследованием с URA.RU поделились аналитики сервиса Superjob. «По мнению пермяков, самая скучная работа — у охранников. Их назвали 17% опрошенных. Также скучными считаются профессии бухгалтеров (12%) и продавцов (11%). Охранники и продавцы действительно часто жалуются, что испытывают скуку каждый день (18 и 12% соответственно), а вот большая часть бухгалтеров (66%), напротив, считают, что никогда не скучают», — сообщается в исследовании. Также скучной ежедневная работа кажется 15% операторов кол-центров, 16% сисадминов и каждому пятому офис-менеджеру. Больше всего тех, кто не знает, что такое синдром хронической скуки, среди учителей (77%), воспитателей (64%), а также врачей (55%).

Пермяки назвали профессию, в которой чаще всего страдают от синдрома хронической скуки. По мнению жителей краевой столицы, самая скучная работа — у охранников. Таким исследованием с URA.RU поделились аналитики сервиса Superjob. «По мнению пермяков, самая скучная работа — у охранников. Их назвали 17% опрошенных. Также скучными считаются профессии бухгалтеров (12%) и продавцов (11%). Охранники и продавцы действительно часто жалуются, что испытывают скуку каждый день (18 и 12% соответственно), а вот большая часть бухгалтеров (66%), напротив, считают, что никогда не скучают», — сообщается в исследовании. Также скучной ежедневная работа кажется 15% операторов кол-центров, 16% сисадминов и каждому пятому офис-менеджеру. Больше всего тех, кто не знает, что такое синдром хронической скуки, среди учителей (77%), воспитателей (64%), а также врачей (55%).