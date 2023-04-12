12 апреля 2023

На пермской станции переливания собрался избыток донорской крови

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Цветы и свечи у входа в университет, траур. Пермь, доноры, донорский пункт
В службе крови просят подождать доноров со второй положительной группой Фото:

Жителей Перми со второй положительной группой крови просят не приходить на станцию переливания. Здесь крови уже в избытке, поэтому служба приостановила прием доноров.

«Уважаемые доноры, в связи с достаточным запасом компонентов донорской крови A (II) Rh+ прием доноров с этой группой и резусом не осуществляется на станции переливания крови и на выездных днях донора». — сообщает служба в соцсети «ВКонтакте». Пока прием доноров остановлен до 19 апреля.

При этом потребность в других группах крови присутствует. Особенно на станции переливания ждут доноров с кровью отрицательного резуса.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителей Перми со второй положительной группой крови просят не приходить на станцию переливания. Здесь крови уже в избытке, поэтому служба приостановила прием доноров. «Уважаемые доноры, в связи с достаточным запасом компонентов донорской крови A (II) Rh+ прием доноров с этой группой и резусом не осуществляется на станции переливания крови и на выездных днях донора». — сообщает служба в соцсети «ВКонтакте». Пока прием доноров остановлен до 19 апреля. При этом потребность в других группах крови присутствует. Особенно на станции переливания ждут доноров с кровью отрицательного резуса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...