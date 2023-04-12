На пермской станции переливания собрался избыток донорской крови

13 апреля 2023 в 11:16 Размер текста - 17 +

В службе крови просят подождать доноров со второй положительной группой Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Жителей Перми со второй положительной группой крови просят не приходить на станцию переливания. Здесь крови уже в избытке, поэтому служба приостановила прием доноров. «Уважаемые доноры, в связи с достаточным запасом компонентов донорской крови A (II) Rh+ прием доноров с этой группой и резусом не осуществляется на станции переливания крови и на выездных днях донора». — сообщает служба в соцсети «ВКонтакте». Пока прием доноров остановлен до 19 апреля. При этом потребность в других группах крови присутствует. Особенно на станции переливания ждут доноров с кровью отрицательного резуса.

Жителей Перми со второй положительной группой крови просят не приходить на станцию переливания. Здесь крови уже в избытке, поэтому служба приостановила прием доноров. «Уважаемые доноры, в связи с достаточным запасом компонентов донорской крови A (II) Rh+ прием доноров с этой группой и резусом не осуществляется на станции переливания крови и на выездных днях донора». — сообщает служба в соцсети «ВКонтакте». Пока прием доноров остановлен до 19 апреля. При этом потребность в других группах крови присутствует. Особенно на станции переливания ждут доноров с кровью отрицательного резуса.