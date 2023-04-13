Свердловский министр здравоохранения отправился в Донбасс

Свердловский министр здравоохранения Карлов посетил Донбасс

Карлов передал врачам из ДНР микроскопы и биохимические анализаторы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов отправился в Донецкую Народную Республику (ДНР), чтобы наметить дальнейшие планы по сотрудничеству в сфере медицины. В Макеевке он посетил перинатальный центр, городскую и детскую больницу.

«Помощь и поддержка всем медицинским учреждениям Макеевки. Впервые с официальным визитом в город прибыл Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов», — сообщает Первый республиканский телеканал из ДНР в своем telegram-канале.

Помимо того, что свердловский министр обсудил планы с донбасскими специалистами, он передал врачам современное оборудование: микроскопы и биохимические анализаторы. «Мы начали контактировать с нашими коллегами и теперь понимаем, как помочь им и населению Макеевки», — заявил Карлов.

Ранее стало известно, что специалисты Уральского государственного медицинского университета организовали курсы повышения квалификации для медиков Макеевского перинатального центра. Обучение проходит на базе Областной клинической больницы №1. В июне 2022 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве с Макеевкой.