Пермяки пожаловались на долгое ожидание врачебного приема

Пермяки пожаловались на долгое ожидание приема у врачей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Пермского края вынуждены неделями ждать приема у врачей. За время ожидания срок анализов заканчивается и приходится сдавать их по второму кругу. Об этом пермяки написали в комментариях на странице краевого минздрава в соцсети «ВКонтакте».

«Перед тем, как записаться на прием к кардиологу, надо попасть к терапевту. Ждать приходится две недели. Затем, когда подходит очередь на прием кардиолога, анализы уже недействительны. Пока снова их сдашь, на прием не успеваешь», — написала жительница Перми в паблике ведомства.

Пермяки в комментариях в паблике минздрава рассказали, что из-за нехватки врачей ждать приема приходится дольше нормативных сроков. Выход из ситуации, по мнению жителей, возможен, если в лечебных учреждениях полностью укомплектовать штат медработников.

Представители минздрава Пермского края ответили в комментарии, что запись к врачам ведется на ближайшие 14 дней. Иногда пациентам предлагают записаться на более поздние сроки, но с соблюдением норм законодательства. Запись к узким специалистам ведется через участкового врача-терапевта.

Ранее URA.RU писало, как пермяки больше месяца ждали приема у ЛОРа. Люди, имея на руках полис ОМС, обращались за медпомощью в платные медцентры.