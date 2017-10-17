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11:28  17 октября 2017 0

Пермяки пожаловались на отсутствие врачей в регионе. «Будто ЛОРы просто исчезли»

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Сразу в нескольких больницах ЛОРы ушли в отпускФото: depositphotos.com © URA.RU

Жители Перми активно обсуждают в социальных сетях низкое качество медицины в регионе. В частности, речь идет о невозможности записаться и попасть на прием к врачу — специалист либо в отпуске, либо его консультация платная.

Инициатором весьма оживленной беседы в сообществе «Подслушано Пермь» во «ВКонтакте» стала местная жительница, которая на условиях анонимности рассказала в паблике, что на протяжении месяца не может записаться на прием к ЛОРу.

«Месяц назад я обратилась по месту жительства в Лобановскую больницу. В регистратуре сказали: „ЛОР в отпуске, обращайтесь в [поселок] Верхние Муллы“. Там также ответили, что ЛОР в отпуске <…>. Сегодня снова обратилась в Лобаново. В регистратуре сказали, что запись была на 2 дня на 26 -27 октября, но бирок больше нет. Психанула, поехала в город. В 3 больницы обратилась: на Велте [остановка; городская поликлиника №3] нет врача и никогда не было; на улице Соловьева [краевая клиническая больница] тот же ответ. Посоветовали на улицу Клары Цеткин, 14. Приехали туда, но врач тоже в отпуске, а платный приём [стоит] 700 рублей», — поделилась горожанка.

Пользователи не были удивлены описанной ситуацией и отметили, что неоднократно сталкивались с тем же самым: «Тоже такое замечала!»; «Есть такое»; «Когда мне нужен был ЛОР, я с трудом нашла платного, не говоря уже о бесплатном. Будто ЛОРы просто исчезли».

На момент подготовки материала дозвониться до пермского Минздрава за комментарием не удалось.

Сергей Демин
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