На Челябинск надвигается неделя дождя и мокрого снега

На Челябинск надвигается дождь с мокрым снегом, которые могут задержаться на неделю. О неблагоприятной погоде предупредили синоптики.
«С 18 апреля в Челябинске ожидается дождь с мокрым снегом. После небольшой передышки непогода продлится до 24 апреля. К следующим выходным осадки обещают быть особенно сильными», — говорится на сайте «Гисметео».
Метеорологи уточнили, что дневные температуры достигнут 10-15 градусов тепла. При этом ночью будет все также холодно: от -3 до +5 градусов.
Ранее синоптики предупреждали, что к середине следующей недели в регион придет потепление. При этом погода ожидается пасмурной до конца месяца.
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