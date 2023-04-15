15 апреля 2023
14 апреля 2023

На Челябинск надвигается неделя дождя и мокрого снега

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинской области ожидается мокрый снег Фото:

На Челябинск надвигается дождь с мокрым снегом, которые могут задержаться на неделю. О неблагоприятной погоде предупредили синоптики.

«С 18 апреля в Челябинске ожидается дождь с мокрым снегом. После небольшой передышки непогода продлится до 24 апреля. К следующим выходным осадки обещают быть особенно сильными», — говорится на сайте «Гисметео».

Метеорологи уточнили, что дневные температуры достигнут 10-15 градусов тепла. При этом ночью будет все также холодно: от -3 до +5 градусов.

Ранее синоптики предупреждали, что к середине следующей недели в регион придет потепление. При этом погода ожидается пасмурной до конца месяца.

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На Челябинск надвигается дождь с мокрым снегом, которые могут задержаться на неделю. О неблагоприятной погоде предупредили синоптики. «С 18 апреля в Челябинске ожидается дождь с мокрым снегом. После небольшой передышки непогода продлится до 24 апреля. К следующим выходным осадки обещают быть особенно сильными», — говорится на сайте «Гисметео». Метеорологи уточнили, что дневные температуры достигнут 10-15 градусов тепла. При этом ночью будет все также холодно: от -3 до +5 градусов. Ранее синоптики предупреждали, что к середине следующей недели в регион придет потепление. При этом погода ожидается пасмурной до конца месяца.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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