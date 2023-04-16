16 апреля 2023

Пермское ГУФСИН ищет сотрудников в женское СИЗО, обещая пакет соцгарантий

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, сизо, колония, тюрьма, исправительная колония, ИК, гуфсин, место заключения, следственный изолятор, конвой
Сотрудникам обещают повысить зарплаты при росте выслуги лет Фото:

Главное управление ФСИН России по Пермскому краю объявило о наборе сотрудников для работы в женском следственном изоляторе. Учреждению необходимы младшие инспекторы, которым предлагают заработную плату до 32 тысяч рублей и пакет социальных гарантий. Соответствующая информация размещена на популярном сайте бесплатных объявлений.

«Женский следственный изолятор № 5, адрес город Пермь, улица Соликамская, 246а объявляет набор на службу по контракту с пакетом соцгарантий. Принимаются в добровольном порядке граждане РФ возрастом от 18 до 40 лет, ранее проходившие службу в уголовно-исполнительной системе или в федеральных органах власти. Требование — отсутствие судимостей», — сообщается в описании вакансии.

В пакет соцгарантий входят льготное исчисление выслуги лет, возможность получения бесплатного высшего образования в ведомственных учреждениях, оплачиваемый отпуск, путевки в санатории, частичная компенсация найма жилья. При росте выслуги лет предусмотрено увеличение заработной платы.

Ранее URA.RU рассказывало, что о расширении штата объявила пермская исправительная колония ИК-38 в Березниках. Новым сотрудникам обещают помочь с покупкой дома или квартиры.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главное управление ФСИН России по Пермскому краю объявило о наборе сотрудников для работы в женском следственном изоляторе. Учреждению необходимы младшие инспекторы, которым предлагают заработную плату до 32 тысяч рублей и пакет социальных гарантий. Соответствующая информация размещена на популярном сайте бесплатных объявлений. «Женский следственный изолятор № 5, адрес город Пермь, улица Соликамская, 246а объявляет набор на службу по контракту с пакетом соцгарантий. Принимаются в добровольном порядке граждане РФ возрастом от 18 до 40 лет, ранее проходившие службу в уголовно-исполнительной системе или в федеральных органах власти. Требование — отсутствие судимостей», — сообщается в описании вакансии. В пакет соцгарантий входят льготное исчисление выслуги лет, возможность получения бесплатного высшего образования в ведомственных учреждениях, оплачиваемый отпуск, путевки в санатории, частичная компенсация найма жилья. При росте выслуги лет предусмотрено увеличение заработной платы. Ранее URA.RU рассказывало, что о расширении штата объявила пермская исправительная колония ИК-38 в Березниках. Новым сотрудникам обещают помочь с покупкой дома или квартиры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...