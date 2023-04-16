Пермское ГУФСИН ищет сотрудников в женское СИЗО, обещая пакет соцгарантий

Сотрудникам обещают повысить зарплаты при росте выслуги лет Фото: Анна Майорова © URA.RU

Главное управление ФСИН России по Пермскому краю объявило о наборе сотрудников для работы в женском следственном изоляторе. Учреждению необходимы младшие инспекторы, которым предлагают заработную плату до 32 тысяч рублей и пакет социальных гарантий. Соответствующая информация размещена на популярном сайте бесплатных объявлений.

«Женский следственный изолятор № 5, адрес город Пермь, улица Соликамская, 246а объявляет набор на службу по контракту с пакетом соцгарантий. Принимаются в добровольном порядке граждане РФ возрастом от 18 до 40 лет, ранее проходившие службу в уголовно-исполнительной системе или в федеральных органах власти. Требование — отсутствие судимостей», — сообщается в описании вакансии.

В пакет соцгарантий входят льготное исчисление выслуги лет, возможность получения бесплатного высшего образования в ведомственных учреждениях, оплачиваемый отпуск, путевки в санатории, частичная компенсация найма жилья. При росте выслуги лет предусмотрено увеличение заработной платы.

Ранее URA.RU рассказывало, что о расширении штата объявила пермская исправительная колония ИК-38 в Березниках. Новым сотрудникам обещают помочь с покупкой дома или квартиры.