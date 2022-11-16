Пермская колония ищет сотрудников, предлагая деньги на покупку жилья

Новым сотрудникам колонии обещают помочь с покупкой дома или квартиры Фото: Анна Майорова © URA.RU

Исправительной колонии ИК-38 (Березники, Пермский край) требуются десятки новых сотрудников. Работодатель готов предоставить разовую денежную выплату для покупки жилья. Об этом сообщается в объявлениях с описанием вакансий, размещенных на сайте Headhunter.

«Требования: для поступления на службу в уголовно-исполнительной системе гражданин представляет в учреждение документы воинского учета — для военнообязанных и граждан, подлежащих призыву. Условия: право выхода на пенсию после 12,5 лет службы и единовременная денежная выплата на приобретение, строительство жилого помещения», — говорится в объявлениях.

Колонии требуется сотрудник досмотра, инструктор-кинолог, командир отделения пожарного караула, инженер по охране труда и другие специалисты. Средний уровень предлагаемых заработных плат — 35 тысяч рублей. Больше всего работодатель готов платить главному энергетику. Его труд оценивают в 60 тысяч рублей ежемесячно.

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