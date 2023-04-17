На вернисаж «Понаехали Арт-Пермь» открыли продажу билетов за 10 тысяч рублей

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Арт - Пермь 2019. Пермь, искусство, картины
Увидеть первым среди избранных экспонаты «Арт-Перми» можно накануне открытия Фото:

В Перми на закрытую вечеринку по случаю открытия главной художественной выставки города «Понаехали. Арт-Пермь» организаторы решили открыть продажу билетов. Успеть приобрести приглашение можно только до 21:00 17 апреля. За это придется выложить 10 тысяч рублей.

«Нас просили, и мы услышали: открыта продажа билетов на Арт-вечеринку Вернисаж. Продажа будет активна только три часа. Сегодня с 18:00 до 21:00. Мы приглашаем тебя насладиться искусством в компании культурной тусовки города, блогеров, СМИ и директоров!» — сообщается в группе выставки в соцсети «ВКонтакте». Там же есть ссылка для покупки билета, который стоит 10 тысяч рублей.

Гостям обещают театрализованное открытие выставки, перфомансы и выступления, которые больше не повторятся, а также выступления музыкальных коллективов. Вернисаж состоится 18 апреля в 21:00 в КВЦ «Пермь Экспо». Ранее на это мероприятие приглашали только VIP-гостей и журналистов.

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В Перми на закрытую вечеринку по случаю открытия главной художественной выставки города «Понаехали. Арт-Пермь» организаторы решили открыть продажу билетов. Успеть приобрести приглашение можно только до 21:00 17 апреля. За это придется выложить 10 тысяч рублей. «Нас просили, и мы услышали: открыта продажа билетов на Арт-вечеринку Вернисаж. Продажа будет активна только три часа. Сегодня с 18:00 до 21:00. Мы приглашаем тебя насладиться искусством в компании культурной тусовки города, блогеров, СМИ и директоров!» — сообщается в группе выставки в соцсети «ВКонтакте». Там же есть ссылка для покупки билета, который стоит 10 тысяч рублей. Гостям обещают театрализованное открытие выставки, перфомансы и выступления, которые больше не повторятся, а также выступления музыкальных коллективов. Вернисаж состоится 18 апреля в 21:00 в КВЦ «Пермь Экспо». Ранее на это мероприятие приглашали только VIP-гостей и журналистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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