В школах Екатеринбурга ввели полезный фастфуд. Фото

18 апреля 2023 в 10:57 Размер текста - 17 +

Новые блюда предназначены только для старшеклассников Фото: Денис Моргунов © URA.RU В школах Екатеринбурга появятся пиццы, бургеры, кексы, созданные с учетом правил правильного питания. Об этом URA.RU сообщили представители ЕМУП «Столовая №41». «Специалисты комбината питания „Столовая №41“ разработали новинки для школьного меню: пиццу, бургер, кексы. Все блюда только внешне похожи на аналоги из фастфуда, но готовятся они на основе полезных ингредиентов», — рассказали в комбинате. При этом блюда будут готовить без обжарки — в пароконвектомате. Школьники смогут попробовать творожную и овсяную пиццу «Маргарита». Тесто для этих блюд готовится без муки, на основе творога и овсяных хлопьев соответственно. В качестве начинки используются помидоры, зелень, сыр», — заявили в «Столовой №41». Также дети могут выбрать фишбург (бургер с добавлением куркумы, овощами и паровой рыбной котлетой) и кексы из моркови. При этом новые блюда предназначены лишь для старшеклассников, а новый формат еды могут включить в двухдневное меню по согласованию с родительским комитетом. «Этой возможностью уже воспользовались ученики старших классов школ №96 и 93. Новинки доступны и в других школах, где горячее питание обеспечивает ЕМУП „Столовая №41“», — заявили представители компании. Ранее администрация Екатеринбурга заявляла о намерениях выставит на продажу два муниципальных предприятия, занимающихся школьным питанием. В план приватизации на 2023—2025 годы включены ЕМУП «Столовая №41» и ЕМУП «Школьно-базовая столовая №11». Фото: предоставлено ЕМУП «Столовая №41» Фото: предоставлено ЕМУП «Столовая №41» Фото: предоставлено ЕМУП «Столовая №41» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В школах Екатеринбурга появятся пиццы, бургеры, кексы, созданные с учетом правил правильного питания. Об этом URA.RU сообщили представители ЕМУП «Столовая №41». «Специалисты комбината питания „Столовая №41“ разработали новинки для школьного меню: пиццу, бургер, кексы. Все блюда только внешне похожи на аналоги из фастфуда, но готовятся они на основе полезных ингредиентов», — рассказали в комбинате. При этом блюда будут готовить без обжарки — в пароконвектомате. Школьники смогут попробовать творожную и овсяную пиццу «Маргарита». Тесто для этих блюд готовится без муки, на основе творога и овсяных хлопьев соответственно. В качестве начинки используются помидоры, зелень, сыр», — заявили в «Столовой №41». Также дети могут выбрать фишбург (бургер с добавлением куркумы, овощами и паровой рыбной котлетой) и кексы из моркови. При этом новые блюда предназначены лишь для старшеклассников, а новый формат еды могут включить в двухдневное меню по согласованию с родительским комитетом. «Этой возможностью уже воспользовались ученики старших классов школ №96 и 93. Новинки доступны и в других школах, где горячее питание обеспечивает ЕМУП „Столовая №41“», — заявили представители компании. Ранее администрация Екатеринбурга заявляла о намерениях выставит на продажу два муниципальных предприятия, занимающихся школьным питанием. В план приватизации на 2023—2025 годы включены ЕМУП «Столовая №41» и ЕМУП «Школьно-базовая столовая №11».