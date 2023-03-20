Мэрия Екатеринбурга оставляет уралмашевцам активы на десятки миллионов

21 марта 2023 в 14:57 Размер текста - 17 +

Муниципальные столовые обслуживают два десятка екатеринбургских школ Фото: Анна Майорова © URA.RU Администрация Екатеринбурга, исполняя требование федерального закона, выставит на продажу два муниципальных предприятия, занимающихся школьным питанием. В план приватизации на 2023—2025 годы, опубликованный на сайте мэрии, включены ЕМУП «Столовая №41» и ЕМУП «Школьно-базовая столовая №11», которое уже фактически контролирует уралмашевская бизнес-группа, представленная в гордуме пятью депутатами. В 2019 году сразу после смены власти в Екатеринбурге она помогла тогдашнему мэру Александру Высокинскому устроить передел на рынке школьного питания, где ежегодный оборот — два млрд рублей. Со скандалом было ликвидировано ЕМУП «Золушка», занимавшее до 20% рынка и контролировавшееся старой городской командой. Место «Золушки» заняла УК «Ресторация USTA», входящая в USTA Group. Статья по теме Мэрия Екатеринбурга готовится к захвату рынка школьного питания Сейчас уралмашевцы, как считается, представлены на рынке двумя структурами. Помимо «Школьно-базовой столовой №11» (обслуживает семь школ по контрактам на 94 млн рублей), это ООО «Комфорт» (сумма контрактов — порядка 250 млн). Хотя ранее звучали также версии, что «Комфорт» работает независимо от USTA Group. Источник URA.RU, вовлеченный в ситуацию, полагает, что в ходе приватизации «Уралмаш» просто оформит над «Школьно-базовой столовой №11» контроль. Ранее, по словам собеседника, группа проявляла предметный интерес и к «Столовой №41», которая обслуживает около десятка учреждений. «Впрочем, не уверен, что они станут покупателями, поскольку в последнее время теряют к этой сфере интерес из-за низкой маржинальности», — оговорился собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Администрация Екатеринбурга, исполняя требование федерального закона, выставит на продажу два муниципальных предприятия, занимающихся школьным питанием. В план приватизации на 2023—2025 годы, опубликованный на сайте мэрии, включены ЕМУП «Столовая №41» и ЕМУП «Школьно-базовая столовая №11», которое уже фактически контролирует уралмашевская бизнес-группа, представленная в гордуме пятью депутатами. В 2019 году сразу после смены власти в Екатеринбурге она помогла тогдашнему мэру Александру Высокинскому устроить передел на рынке школьного питания, где ежегодный оборот — два млрд рублей. Со скандалом было ликвидировано ЕМУП «Золушка», занимавшее до 20% рынка и контролировавшееся старой городской командой. Место «Золушки» заняла УК «Ресторация USTA», входящая в USTA Group. Сейчас уралмашевцы, как считается, представлены на рынке двумя структурами. Помимо «Школьно-базовой столовой №11» (обслуживает семь школ по контрактам на 94 млн рублей), это ООО «Комфорт» (сумма контрактов — порядка 250 млн). Хотя ранее звучали также версии, что «Комфорт» работает независимо от USTA Group. Источник URA.RU, вовлеченный в ситуацию, полагает, что в ходе приватизации «Уралмаш» просто оформит над «Школьно-базовой столовой №11» контроль. Ранее, по словам собеседника, группа проявляла предметный интерес и к «Столовой №41», которая обслуживает около десятка учреждений. «Впрочем, не уверен, что они станут покупателями, поскольку в последнее время теряют к этой сфере интерес из-за низкой маржинальности», — оговорился собеседник.