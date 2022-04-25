Махонин обещал завершить реконструкцию Гостиного двора в Кунгуре

Власти не отказываются от планов по реконструкции Гостиного двора в Кунгуре (Пермский край). Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Махонин в ходе общения с представителями СМИ, передает корреспондент URA.RU.
«Будем делать. Проектировщика мы поменяли», — сказал Махонин, отвечая на вопрос, планируется ли реконструкция памятника архитектуры.
О ремонте Гостиного двора заговорили еще в 2019 году. Планировалось, что работы будут завершены в 2021 году, но позже сроки сдвинули на 2024.
Гостиный двор в Кунгуре был построен в 1865—1876 годах по проекту пермского архитектора Рудольфа Карвовского. Здание дошло до настоящего времени без крупных изменений и представляет собой один из памятников торгового зодчества.
Власти не отказываются от планов по реконструкции Гостиного двора в Кунгуре (Пермский край). Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Махонин в ходе общения с представителями СМИ, передает корреспондент URA.RU. «Будем делать. Проектировщика мы поменяли», — сказал Махонин, отвечая на вопрос, планируется ли реконструкция памятника архитектуры. О ремонте Гостиного двора заговорили еще в 2019 году. Планировалось, что работы будут завершены в 2021 году, но позже сроки сдвинули на 2024. Гостиный двор в Кунгуре был построен в 1865—1876 годах по проекту пермского архитектора Рудольфа Карвовского. Здание дошло до настоящего времени без крупных изменений и представляет собой один из памятников торгового зодчества.