Махонин обещал завершить реконструкцию Гостиного двора в Кунгуре

26 апреля 2022 в 12:13 Размер текста - 17 +

Здание Гостиного двора стоит пустым уже несколько лет Фото: Сергей Русанов © URA.RU Власти не отказываются от планов по реконструкции Гостиного двора в Кунгуре (Пермский край). Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Махонин в ходе общения с представителями СМИ, передает корреспондент URA.RU. «Будем делать. Проектировщика мы поменяли», — сказал Махонин, отвечая на вопрос, планируется ли реконструкция памятника архитектуры. О ремонте Гостиного двора заговорили еще в 2019 году. Планировалось, что работы будут завершены в 2021 году, но позже сроки сдвинули на 2024. Гостиный двор в Кунгуре был построен в 1865—1876 годах по проекту пермского архитектора Рудольфа Карвовского. Здание дошло до настоящего времени без крупных изменений и представляет собой один из памятников торгового зодчества. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

Власти не отказываются от планов по реконструкции Гостиного двора в Кунгуре (Пермский край). Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Махонин в ходе общения с представителями СМИ, передает корреспондент URA.RU. «Будем делать. Проектировщика мы поменяли», — сказал Махонин, отвечая на вопрос, планируется ли реконструкция памятника архитектуры. О ремонте Гостиного двора заговорили еще в 2019 году. Планировалось, что работы будут завершены в 2021 году, но позже сроки сдвинули на 2024. Гостиный двор в Кунгуре был построен в 1865—1876 годах по проекту пермского архитектора Рудольфа Карвовского. Здание дошло до настоящего времени без крупных изменений и представляет собой один из памятников торгового зодчества.