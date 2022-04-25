25 апреля 2022

Махонин обещал завершить реконструкцию Гостиного двора в Кунгуре

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города Кунгур. Пермь, гостинный двор, пермский край, кунгур
Здание Гостиного двора стоит пустым уже несколько лет Фото:

Власти не отказываются от планов по реконструкции Гостиного двора в Кунгуре (Пермский край). Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Махонин в ходе общения с представителями СМИ, передает корреспондент URA.RU.

«Будем делать. Проектировщика мы поменяли», — сказал Махонин, отвечая на вопрос, планируется ли реконструкция памятника архитектуры.

О ремонте Гостиного двора заговорили еще в 2019 году. Планировалось, что работы будут завершены в 2021 году, но позже сроки сдвинули на 2024.

Гостиный двор в Кунгуре был построен в 1865—1876 годах по проекту пермского архитектора Рудольфа Карвовского. Здание дошло до настоящего времени без крупных изменений и представляет собой один из памятников торгового зодчества.

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Власти не отказываются от планов по реконструкции Гостиного двора в Кунгуре (Пермский край). Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Махонин в ходе общения с представителями СМИ, передает корреспондент URA.RU. «Будем делать. Проектировщика мы поменяли», — сказал Махонин, отвечая на вопрос, планируется ли реконструкция памятника архитектуры. О ремонте Гостиного двора заговорили еще в 2019 году. Планировалось, что работы будут завершены в 2021 году, но позже сроки сдвинули на 2024. Гостиный двор в Кунгуре был построен в 1865—1876 годах по проекту пермского архитектора Рудольфа Карвовского. Здание дошло до настоящего времени без крупных изменений и представляет собой один из памятников торгового зодчества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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