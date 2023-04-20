В пермский зоопарк привезли нового обитателя. Им стал самец альпака Мартин. В зоопарке отметили, что теперь в семействе этих животных, наконец, появился конкурент единственному самцу Эдмундо.
«После окончания карантина новенького познакомят с альпака Мирой, Любой, Наоми и Персиком. Напомним, в Пермском зоопарке до текущего момента был всего один самец альпака — любвеобильный Эдмундо, считавшийся главой большого семейства. Теперь же у Эдика появился конкурент за внимание девушек», — сообщается на странице зоопарка в соцсети «ВКонтакте».
Новому обитателю пермского зоосада один год. Он бежевого окраса, а его длинная челка прикрывает внимательный взгляд, говорят в зоопарке.
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