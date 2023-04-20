20 апреля 2023

В пермском зоопарке у единственного самца альпака появился конкурент. Видео

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Челябинский зоопарк. Челябинск, альпака
Это не Мартин, но похож (архивное фото) Фото:

В пермский зоопарк привезли нового обитателя. Им стал самец альпака Мартин. В зоопарке отметили, что теперь в семействе этих животных, наконец, появился конкурент единственному самцу Эдмундо.

«После окончания карантина новенького познакомят с альпака Мирой, Любой, Наоми и Персиком. Напомним, в Пермском зоопарке до текущего момента был всего один самец альпака — любвеобильный Эдмундо, считавшийся главой большого семейства. Теперь же у Эдика появился конкурент за внимание девушек», — сообщается на странице зоопарка в соцсети «ВКонтакте».

Новому обитателю пермского зоосада один год. Он бежевого окраса, а его длинная челка прикрывает внимательный взгляд, говорят в зоопарке.

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В пермский зоопарк привезли нового обитателя. Им стал самец альпака Мартин. В зоопарке отметили, что теперь в семействе этих животных, наконец, появился конкурент единственному самцу Эдмундо. «После окончания карантина новенького познакомят с альпака Мирой, Любой, Наоми и Персиком. Напомним, в Пермском зоопарке до текущего момента был всего один самец альпака — любвеобильный Эдмундо, считавшийся главой большого семейства. Теперь же у Эдика появился конкурент за внимание девушек», — сообщается на странице зоопарка в соцсети «ВКонтакте». Новому обитателю пермского зоосада один год. Он бежевого окраса, а его длинная челка прикрывает внимательный взгляд, говорят в зоопарке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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